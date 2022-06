Tras más de una semana de actividades y espectáculos, el Ibiza Pride 2022 concluye este fin de semana con su cita principal, la Marcha del Orgullo, que se celebra el sábado en el puerto de Vila. Pero antes hay otras citas, como la Gala Drag Funk, primera gala de dragqueens que se celebra en Eivissa, este jueves en Can Ventosa, o la gran fiesta prevista para el viernes en las calles de la Virgen y Alfonso XII.

Otra cita interesante de este fin de semana es la VIII Mostra de cine Africà de Sant Josep, emparentada con el Festival de Cine Africano de Tarifa, que trae películas, largometrajes y documentales entre el viernes y el domingo en el centro cultural Can Jeroni de Sant Josep.

De las actividades organizadas en Formentera por el Día de las Personas Refugiadas destaca la obra de teatro 'El rey del Gurugú', a cargo de la compañía La Nave Va, que se representa este jueves en el cine municipal de Sant Francesc.

El Museo Arqueológico acoge la segunda jornada de su 'Triada Mediterránea, pan, aceite y vino en la Ibiza antigua', que este viernes estará dedicada al pan, con una conferencia del experto Iban Yarza, además de puestos y cata de productos de la isla. es imprescindible la inscripción previa.

También comienzan las actividades por el Día Internacional del Yoga en diferentes municipios de la isla, con clases abiertas de yoga y otros actos.

Y una bonita forma de cerrar el fin de semana puede ser el concierto que la Orquestra Simfònica Ciutat d'Eivissa ofrece el domingo por la tarde en el auditorio des Caló de s'Oli, junto al mar, y con obras de Mozart y Beethoven.

JUEVES 16 DE JUNIO

Ibiza Pride 2022

21.30 horas: Gala Drag Funk. Presentada por Eduardo Navarrete y Dolly. Presentaciones de dragqueens, espectáculo aéreo, baile, espectáculo de luces… Entradas en www.universe.com.

Presentada por Eduardo Navarrete y Dolly. Presentaciones de dragqueens, espectáculo aéreo, baile, espectáculo de luces… Entradas en www.universe.com. Desde las 22 horas: Bienvenida, convivencia y actividades en las calles de la Virgen y Alfonso XII de Vila.

Teatro:

‘El Rey del Gurugú’, a cargo de la compañía La Nave Va. Día de las Personas Refugiadas de Formentera. 21 horas en el cine municipal. Entrada 5€ beneficio del Fons Pitiús de Cooperació.

Cine:

‘La tragedia de Macbeth’, de Joel Coen (EEUU, 2021). Ciclo ‘Anem al cine’. Multicines Eivissa a las 20.30 horas.

Música:

Vudú Delta. Rock. Sant Josep és Música. 19 horas en Can Jordi.

Bluesmàfia Acustic. Blues. Sant Josep és Música. 19 horas en Romeo's Cala de Bou.

Héctor Roldán. Pop melódico. Sant Josep és Música. 22.30 horas en es Racó Verd.

Infantil:

‘Nina la cuinera’, espectáculo familiar para niños de 3 a 9 años a cargo de Anakrònica. Biblioteca de Sant Jordi. Inscripción previa en bibliosantjordi@santjosep.org.

VIERNES 17 DE JUNIO

Ibiza Pride 2022

20 horas: Homenaje a las personas LGTBIQ+. Ofrenda floral en el monolito de la calle de la Virgen. Lectura conmemorativa.

Homenaje a las personas LGTBIQ+. Ofrenda floral en el monolito de la calle de la Virgen. Lectura conmemorativa. 21.30 a 23.55 horas: Gran fiesta en las calles de la Virgen y Alfonso XII de Vila.

Cine:

Mostra de Cine Africà de Sant Josep. Inauguración de la Mostra y proyección de ‘Marcher sur l’eau’ (Francia/Níger 2021), de Aïssa Maïga. 20.30 horas en Can Jeroni.

Conferencia:

‘Tríada Mediterrània: Pa, oli i vi a l’Eivissa antiga’. Charla sobre el pan a cargo del periodista y escritor Iban Yarza. Puestos de productos locales, degustación y taller infantil. 20 horas en el Museo Arqueológico de Eivissa y Formentera (MAEF). Inscripciones: 971176090.

Música:

Ras Smaila & Cris Krivoruchko. Blues. Sant Josep és Música. 20.30 horas Can Yucas de Cala Tarida.

Música en vivo. Conciertos con músicos de Formentera. 22 horas en Sant Ferran.

Solidaridad:

Gala benéfica. A favor de la investigación de la enfermedad KAT6A. Gimnastas, artistas, bailarines, animación, música... Pabellón de Sa Blanca Dona desde las 17 horas.

Día del Yoga:

Clase con Mireia de White Yoga Ibiza. Clase en el baluarte de Santa Llúcia a las 9 de la mañana y visita por Dalt Vila.

SÁBADO 18 DE JUNIO

Ibiza Pride 2022

19 a 23.55 horas: Escenario Visibilidad LGTBIQ+. Actuaciones y sorpresas junto al monumento a los Corsarios del puerto de Vila.

Escenario Visibilidad LGTBIQ+. Actuaciones y sorpresas junto al monumento a los Corsarios del puerto de Vila. 20 horas. Gran Marcha por los derechos LGTBIQ+. Salda de la rotonda de los podencos y recorrido por la Avenida de Santa Eulària y el puerto de Eivissa.

Salda de la rotonda de los podencos y recorrido por la Avenida de Santa Eulària y el puerto de Eivissa. 21.30 horas: Lectura del manifiesto en el escenario del puerto.

Cine:

Mostra de Cine Africà de Sant Josep. 18.30 horas: Cortometrajes. 20.30 horas: ‘The Gravedigger’s Wife’, de Khadar Ahmed (Somalia, 2021). Can Jeroni.

Día de las Personas Refugiadas

Taller teatral ‘Atrapades entre dues realitats’ para jóvenes y familias. 18.30 horas en el Casal de Joves de Formentera.

Música:

Jazz a la Plaça. Jam session de jazz. 22 horas en la plaza de la Constitució de Sant Francesc.

Swingin Tonic. Swing. Sant Josep és Música. 11.30 horas en el mercadillo de Sant Josep.

Bluesmàfia Acustic. Blues. Sant Josep és Música. 13 horas en Can Jordi Blues Station.

Ryan Koriya. Rock. Sant Josep és Música. 20.30 horas en el mercadillo de Platja d'en Bossa.

El sonido de la cigarra. Rumba. Sant Josep és Música. 20.30 horas en Salvaje de Cala de Bou.

The New Young Polaks. Rock. Sant Josep és Música. 20.30 horas en Can Tommy de Sant Jordi.

Aires del Sur. Flamenco. Sant Josep és Música. 20.30 horas en es Racó Verd de Sant Josep.

Ras Smaila. Funk, blues. Sant Josep és Música. 21 horas en Cas Costas.

Día del Yoga:

Clase con Francesca Marchioro. Port de Sant Miquel a las 9 horas.

DOMINGO 19 DE JUNIO

Cine:

Mostra de Cine Africà de Sant Josep. 18.30 horas: ‘Vals de Santo Domingo’, de Tatiana Fernández Geara (República Dominicana, 2021). 20.30 horas ‘Sis dies corrents’, de Neus Ballús (España, 2021).

Música:

Orquestra Simfònica Ciutat d’Eivissa. Obras de Mozart y Beethoven. Clarinete solista Juan José Pardo Ramos. Dirige Fernando Marina. 18 horas en el auditorio des Caló de s’Oli de Sant Josep.

Soul Doctor. Soul, rock. Sant Josep és Música. 20.30 horas en Kumharas.

Día del Yoga:

Clase con Vanesa Canto 'Bodymind'. Playa des Mariners a las 9 horas y una ruta por el río.

EXPOSICIONES

Álvaro Mendoza. 'Instantáneas'. Pinturas. Sala Ajuntament Vell de Formentera. Lunes a sábado de 11 a 14 y de 19 a 21 horas. Hasta el 25 de junio.

Emilio Cárdenas. Pinturas. Galería Casa Zóbel de Santa Eulària. Hasta el 13 de julio de martes a domingo de 11 a 14 y de 18 a 22 horas.

Laura Maresc ‘Inter Esticials’. Esculturas. Hasta el 1 de julio. De lunes a viernes de 10 a 13.30 h y de 17.30 a 20.30 horas.

’20 anys Espacio Micus’. Exposición de homenaje a la sala de arte. Hasta el 17 de julio. De martes a domingo de 10.30 a 13.30 horas y de jueves a sábado de 18.30 a 21 horas. Lunes cerrado.

Joan F. Ribas: ‘Road to Synesthesia’. Fotografías. Sala del auditorio des Caló de s’Oli. Hasta el 11 de septiembre. Jueves, viernes y sábados de 18.30 a 20.30 horas. Viernes, sábado y domingo de 11 a 13.30 horas.

'Amaestiu'. Exposición colectiva de 18 artistas de la asociación AMAE. Centro Cultural Can Portmany de Sant Rafel. Cada día de 18 a 21 horas. Hasta el 27 de junio.

Muestra colectiva de Joan Costa, Luis Maraver, Mariano Mayol y Menéndez Rojas. Organiza Fundación Baleària. Del 31 de mayo al 29 de junio en el Club Diario de Ibiza. Lunes a jueves de 11 a 13 horas y viernes de 18 a 20 horas.

Riccardo Matlakas. '0 Nation'. Pinturas y mosaicos de cerámica. Estudi Tur Costa de Jesús. Hasta el 7 de julio.

‘Hope for Syria’. Proyecto de las artistas Martina Pozzi y Laura Jabbour sobre los efectos de la guerra en el patrimonio histórico artístico de Siria. Muestra temporal en el Museo Monográfico des Puig des Molins.

‘50 fotografies amb història’. Mirada a la historia de la fotografía en España en los últimos 80 años. Plaza Europa des Pujols, Formentera. Hasta final de junio.

'La mar i el medi ambient'. Muestra colectiva de fotografía con imágenes de Vicent Marí, Rafa Domínguez, Toni Planells y Vicent Ferrer. Club Náutico Ibiza. Hasta el 14 de julio.

Giorgio Pagliari. Pinturas. Garden Art Gallery, ctra de Sant Josep km. 8,5 (Cactus Lombribiza). De lunes a sábado de 9 a 19 horas y domingo de 9 a 13 horas. Hasta el 25 de junio.

Gilbert Herreyns. Retrospectiva. Obras de 1969 a 2021. Espacio Micus de Jesús. Hasta el 22 de julio. Abierto domingos de 11 a 14 horas o por cita: 971 19 19 23.

‘Una col·lecció d'art contemporani’. 'III. Pintura i altres'. Obras de la colección de Cati Verdera de arte contemporáneo. Faro de la Mola. Hasta el 1 de octubre.

MERCADILLOS

Sant Josep: Mercadillo ecológico y artesanal. Todos los sábados de 9.30 a 13.30 horas en los alrededores del Ayuntamiento.

Sant Jordi: Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi.

Forada: Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas. Explanada junto a Can Tixedó.

Las Dalias: Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Sábados de 10 a 17 h y domingos de 11 a 17 h.

Sant Joan: Artesanía, arte, ropa, complementos y objetos del mundo. domingos desde las 11 horas en el centro de Sant Joan.

Formentera: