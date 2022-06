En la última década es difícil acudir a un concierto en Ibiza y no encontrar a Joan F. Ribas con su cámara colgada del cuello, con su imagen de hombre tranquilo retratando a los músicos, el público, el ambiente, los instrumentos... Ahora el fotógrafo reúne algunas de las miles de imágenes que atesora en ‘Road to Synesthesia’, la exposición que inaugura el próximo sábado, 11 de junio, a las 20 horas, en la sala del auditorio des Caló de s’Oli, en cala de Bou.

Ribas, fotógrafo vocacional y autodidacta, llevaba décadas captando paisajes y haciendo retratos cuando decidió dar un giro radical para centrarse «en el poder evocador de la música en vivo, la magia irrepetible del directo que busca transmitir con sus instantáneas y provocar la sinestesia que ha escogido para dar nombre a la muestra», señalaron ayer desde el Ayuntamiento de Sant Josep en una nota. Para ella ha seleccionado casi 40 imágenes con algunos de los músicos con más trayectoria de la escena local y de los que han pasado por la isla en este tiempo.

En psicología, el término sinestesia alude a la acumulación de diferentes tipos de sensaciones ante una misma percepción. Significa que aquello que las personas sinestésicas captan a través de un sentido acaba produciendo efecto sobre los otros. Hay quién experimenta, por ejemplo, un sabor dulce cuando acaricia una superficie suave con la punta de los dedos o personas que asocian colores al escuchar determinados tonos musicales o incluso números. «Una melodía o una fórmula matemática, de este modo, puede llegar a percibirse como una sinfonía de colores», explica el periodista Xescu Prats a la introducción del catálogo de la exposición.

‘Road to Synesthesia’ resume el camino recorrido por Joan F. Ribas (1962) en la investigación para transmitir sensaciones y sentimientos a través de las imágenes y tratar de transportar al espectador al lugar y el momento donde las tomó. Ofrece al espectador la ocasión de escuchar, oler, tocar y saborear aquello vivido por el autor en el momento en el que apretó el disparador.

Según Prats, la obra de Joan F. Ribas, «nos emociona intensamente y percibimos en las imágenes una vibración superlativa que las sitúa en la frontera del sonido». «El catálogo, además de los instantes captados durante las actuaciones de algunos de los músicos más activos de la escena ibicenca, incorpora el otro lado de la imagen: la impresión de los que se han visto congelados en un instante de una actuación memorable», según el comunicado.

Ribas es un apasionado de la fotografía desde siempre, pero hace alrededor de una veintena de años que profundizó más en este campo, aprendiendo a mejorar la técnica en congresos y charlas. Primero se centró en los paisajes, que más adelante llenó con retratos y desnudos.

Los primeros pasos en la fotografía musical los dio hace casi una década. Las primeras imágenes de conciertos las tomó en 2014 y desde entonces se ha dedicado en cuerpo y alma a la música, de concierto en concierto. Así, ya suma más de un millar a día de hoy. «No hago fotos si la música y la actitud de quienes la interpretan no me inspira. Hay momentos en que me siento empujado a disparar el obturador y otros que no», explica Ribas. «Captura el gesto, el movimiento, la brutalidad, el éxtasis o la absoluta placidez, concentrados en una décima de segundo», explica el comunicado sobre la muestra.

‘Road tono Synesthesia’ se podrá visitar hasta el 11 de septiembre en el horario habitual de la sala de exposiciones del auditorio: las tardes de los jueves, viernes y sábados de 18.30 a 20.30 horas y las mañanas de los viernes, sábados y domingos de 11 a 13.30 horas. Además, la visita también estará abierta durante cualquier actividad cultural en este espacio de Cala de Bou.