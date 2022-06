Libros en Ibiza: Diana Pintado vuelca sus «hostiazos de realidad» en ‘Flaca de gratis’

«No es un libro de autoayuda para mujeres», se apresura a decir Diana Pintado (Valladolid, 1980) sobre su primera publicación en papel: ‘Flaca de gratis’, que se presenta este domingo, 5 de junio, a las 19 horas en el Hotel Boutique Mikasa de Talamanca, en Ibiza. «Me lo están poniendo en autoayuda porque ni mi editor ni las librerías tienen muy claro dónde ubicarlo, pero es algo diferente», insiste.

La espoleta saltó hace un par de años, a través de los vídeos con reflexiones que Pintado, o @dipinca, comenzó a subir a su cuenta de Instagram durante el confinamiento. Uno de ellos, ‘Que se jodan las gordas’, en el que reflexionaba sobre los juicios que nos hacemos sobre nuestro aspecto, se hizo viral. «En dos semanas tenía dos millones y medio de visualizaciones, y los seguidores en la cuenta se dispararon», cuenta. A partir de ahí varias personalidades se pusieron en contacto con ella, como las presentadoras Anne Igartiburu y Tania Llasera, que al final se convirtieron en las madrinas del libro.

Pero en sus páginas, en sus «hostiazos de realidad», como ella misma lo define, hay espacio para muchos otros temas. ‘Flaca de gratis’ recoge medio centenar de reflexiones de Pintado sobre cuestiones diversas, como la educación, el maltrato, la terapia, la pareja, la infidelidad, el feminismo o el sexo. Mucho sexo.

«Fui vertiendo en esos vídeos mis reflexiones sobre aspectos que me interesaban de la vida, de la sociedad... de una manera dura, muy directa, y fueron calando. Al final una editorial, Almuzara, se interesó en publicarlo como libro y todo ha ido fluyendo», explica la autora. El volumen, con prólogo de Anne Igartiburu, salió en el mes de abril con una edición importante y en las principales librerías, como la FNAC, la Casa del Libro, el Corte Inglés y en Amazon, y fue presentado hace unas semanas en Madrid por Tania Llasera, conocida por su militancia contra la visión negativa de la sociedad sobre el sobrepeso. También tuvo la ocasión de firmar ejemplares en la última Feria del Libro de Madrid.

«Tan necesaria como abierta en canal para sacudirnos con su vehemencia vulnerable. Relatos para celebrar tus sombras y proyectar tu luz. Gracias, Diana, por este libro generoso en zascas y en auto-humor», escribe Igartiburu en ese prólogo.

Desde niña en Ibiza

«Siempre he escrito, desde niña. Tenía un blog y he hecho otras cosas, siempre relacionadas con el mundo de la creación, pero este es mi primer libro y estoy muy contenta con el resultado». «Es mi primer hijo, porque lo he parido desgarrándome por dentro», escribe en la solapa del libro la multifacética autora. Nacida en Valladolid, Diana Pintado considera Ibiza su segundo hogar, porque pasa todos los veranos en la isla desde que era niña. Fue bailarina en el cabaret Lío en sus primeras cinco temporadas y en estos momentos dirige un espectáculo en el restaurante Park Chinois de Londres. Además tiene una firma de diseño de interiores, @clandestinohome, y otra de ropa, @dipincabrand, que vende en Las Dalias, lo que le obliga a estar siempre de aquí para allá: «Vivo a saltos entre Ibiza, Londres y Madrid», ríe.

‘Flaca de gratis’ tiene también una vena familiar, porque la portada es obra del artista plástico Javier Pintado, padre de la autora, del que también muestra medio centenar de dibujos en el interior. «Esto fue una gran sorpresa, porque durante la pandemia estuve revolviendo en casa, como todos, y descubrí más de 50 dibujos de mi padre, firmados en 1974, y me di cuenta de que encajaban perfectamente con las reflexiones del libro, así que no dudé en incluirlos».