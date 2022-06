Del jazz en Formentera al blues en Ibiza, así, con mucha música, se presenta el fin de semana en las Pitiüses.

Formentera recupera su festival de jazz, con más días y más conciertos, que empiezan este jueves y se prolongarán hasta el domingo en diferentes lugares y con figuras como Thaïs Morell, Martín Burguez, Alexey León Reyes, Marco Mezquida o Marinah.

Y vuelve también la Mostra de Blues i Músiques d'Arrels Negres de Sant Josep, que arranca el viernes con una proyección y en la que habrá conciertos de Uncle Sal, los Deltonos, ZZ Rock y Martín Burguez. El guitarrista uruguayo hace triplete este fin de semana en las islas, ya que en los dos festivales, también actuará el jueves inaugurando el ciclo 'The Thrill is Here' de Teatro Ibiza.

Además, habrá dos conciertos de la Escuela de Música de Santa Eulària y otros dos impulsados por la Escuela de Música de Formentera, un encuentro de pianistas el sábado y otro coral el domingo.

Aparte de la música, Can Ventosa programa este sábado un espectáculo musical para toda la familia 'Tot esperant en Will', Premio Fetén 2022. Y también para toda la familia y con un premio Fetén en su haber, 'Nautilus', el domingo en el Teatro Espanya de Santa Eulària.

El domingo habrá danza contemporánea, con 'Dance is my heroine', de la coreógrafa Cristina Gómez en es Caló de s'Oli, y flamenco, con la escuela de Teresa Rojas en Can Ventosa, a beneficio de Aemif.

JUEVES 2 DE JUNIO

Música:

Formentera Jazz Festival:

12 horas. Masterclass ‘Música i sostenibilitat’ en línea.

21 horas. Thaïs Morell en el Blue Bar.

Martín Burguez. Ciclo de blues ‘The thrill is here’. 21 horas en Teatro Ibiza.

Concierto de la Escuela de Música de Santa Eulària. Centro Cultural de Puig d’en Valls a las 20 horas.

12 Bars All Blues, con Albert Oliva, Diego Aires y Luis Amador. Sant Josep és Música'. 19 horas en Can Jordi Blues Station.

Flawless. Soul. Sant Josep és Música'. 20.30 horas en es Racó Verd de Sant Josep.

Maya Alexander Porter. Pop, rock y soul. Sant Josep és Música'. 20.30 horas en Social Point.

Cine:

‘El acontecimiento’, de Audrey Diwan (Francia, 2021). Ciclo ‘Anem al cine’. Multicines Eivissa a las 20.30 horas.

VIERNES 3 DE JUNIO

Música:

III Mostra de Blues de Sant Josep: Proyección de la película ‘Cadillac records’, de Darnell Martin (EEUU, 2008). 20.30 horas en Can Jeroni

Formentera Jazz Festival:

12 horas. Presentación en línea de Shesaid.so Spain.

22 horas. The Plaza Band en la plaza de Sant Francesc.

23.30 horas. Martín Burguez en la plaza de Sant Francesc.

Concierto de la Escuela de Música de Santa Eulària. Plaza detrás de la iglesia de Puig d’en Valls a las 20 horas.

SÁBADO 4 DE JUNIO

Música:

III Mostra de Blues de Sant Josep: Conciertos de Uncle Sal y los Deltonos. Desde las 21.30 horas en la plaza.

Formentera Jazz Festival:

12 horas. Conexión sonora: Cueva. En línea.

Conexión sonora: Cueva. En línea. 22 horas. Alexey León Reyes en la plaza de Sant Francesc.

Alexey León Reyes en la plaza de Sant Francesc. 23.30 horas. Marco Mezquida Trío en la plaza de Sant Francesc.

Marco Mezquida Trío en la plaza de Sant Francesc. 1 horas. Midi Jazz Club y Marinah en la plaza de Sant Francesc.

‘Trobada de pianistes de Formentera’. 32 pianistas del Patronato de Música de Eivissa y la Escuela de Música de Formentera. 12 horas en el Centro de Interpretación de Can Marroig. Entrada libre.

Gospel Can Blau. Concierto a beneficio de la asociación IFCC. 19 horas en el Centro Cultural de Jesús. Entrada libre. Donativos para la asociación.

Chris Langley. Rock. Sant Josep és Música'. 11.30 a 13.30 horas en el mercadillo artesano de Sant Josep.

Methead. Versiones de rock durol. Sant Josep és Música'. 13 horas en Can Jordi Blues Station.

Ras Smaila. Blues y funky. Sant Josep és Música'. 20.30 a 22 horas en el mercadillo hippy de Platja d'en Bossa.

Querencia. Flamenco. Sant Josep és Música'. 20.30 horas en Salvaje.

Cosme de Juan. Cantautor. Sant Josep és Música'. 21 horas en Cas Costas.

Día del Medio Ambiente:

Feria EcoUc de Santa Eulària. De 10 a 20 horas muestra de administraciones y empresas por el Día del Medio Ambiente en el Paseo Solidario. De 10 a 12 horas Fun & Trucks con comida y conciertos de Dr Trapero, DisCover, Pvssydònia y Flor d'Higuera en el aparcamiento del Hotel Tres Torres.

Musical:

‘Tot esperant en Will. Un musical shakesperià’. Musical dirigido por Toni Sans y Albert Mora. Premio Fetén 2022 al Mejor Espectáculo Musical. Para todos los públicos. 18.30 horas en el auditorio de Can Ventosa. Venta de entradas a 8 € en www.eivissa.es.

Patrimonio:

Itinerarios patrimoniales de Vila: ‘El port, sa Penya i la Marina’. Del Mercat Vell a Vara de Rey. 2h 30’. Horario de mañana. Inscripción previa en centro Madina Yabisa, teléfono 971392390, correo madinayabisa@eivissa.es. Información de martes a domingo de 10 a 14 horas.

DOMINGO 5 DE JUNIO

Música:

III Mostra de Blues de Sant Josep: Desde las 11 horas masterclass ‘La guitarra de blues, a cargo de Martín Burguez en Can Jeroni y conciertos de ZZ Rock y Martín Burguez. Jam session de clausura.

Formentera Jazz Festival:

12 horas. Conexión sonora: Mar. En línea.

Conexión sonora: Mar. En línea. 21 horas. Jam session con Tonina en Chez Gerdi.

‘Havaneres, Broadway i més…’ Concierto del Cor Infantil y la Coral Polifónica de Formentera. 18.30 horas en la iglesia de Sant Francesc. Entrada libre.

David Barona Blues Trío. Blues. Sant Josep és Música'. 18.30 horas en Can Jaume.

José Rulo. Reggae y rock. Sant Josep és Música'. 20.30 horas en Social Point.

Teatro:

‘Nautilus, 20.000 llegües de viatge submarí’. Obra de teatro familiar basada en la novela de Julio Verne. Premio Fetén 2020, Teatro Espanya de Santa Eulària a las 18.30 horas. Entradas a 6 € en santaeulariadesriu.com.

Danza:

‘Dance is my heroine. Espectáculo de danza contemporánea a cargo de la bailarina y coreógrafa Cristina Gómez. 19 horas en el Auditorio des Caló de s’Oli de Cala de Bou. Entrada libre hasta completar aforo.

Escuela flamenca de Teresa Rojas. Espectáculo a beneficio de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Ibiza y Formentera (Aemif). 20 horas en el auditorio de Can Ventosa. Donativo: 10 €.

EXPOSICIONES

Muestra colectiva de Joan Costa, Luis Maraver, Mariano Mayol y Menéndez Rojas. Organiza Fundación Baleària. Del 31 de mayo al 29 de junio en el Club Diario de Ibiza. Lunes a jueves de 11 a 13 horas y viernes de 18 a 20 horas.

Riccardo Matlakas. '0 Nation'. Pinturas y mosaicos de cerámica. Estudi Tur Costa de Jesús. Inauguración, sábado 28 de mayo a las 19 horas. El 4 de junio, performance del artista con reserva previa. Hasta el 7 de julio.

Renata Kverh. 'My mother India', fotografías. Centre Antoni Tur Gabrielet de Formentera. De lunes a domingo de 11 a 14 y de 17 a 20 horas. Hasta el 5 de junio.

‘Hope for Syria’. Proyecto de las artistas Martina Pozzi y Laura Jabbour sobre los efectos de la guerra en el patrimonio histórico artístico de Siria. Muestra temporal en el Museo Monográfico des Puig des Molins.

‘50 fotografies amb història’. Mirada a la historia de la fotografía en España en los últimos 80 años. Plaza Europa des Pujols, Formentera. Hasta final de junio.

'La mar i el medi ambient'. Muestra colectiva de fotografía con imágenes de Vicent Marí, Rafa Domínguez, Toni Planells y Vicent Ferrer. Club Náutico Ibiza. Hasta el 14 de julio.

Giorgio Pagliari. Pinturas. Inauguración domingo 8 de mayo de 12 a 14 horas. Garden Art Gallery, ctra de Sant Josep km. 8,5 (Cactus Lombribiza). De lunes a sábado de 9 a 19 horas y domingo de 9 a 13 horas. Hasta el 25 de junio.

Aida Miró. ‘Geishas y payesas’. Pinturas. Can Tixedó Art Café de Forada. Inauguración, viernes 6 de mayo a las 20 horas ambientada por Dj Tsunami. Hasta el 8 de junio.

Gilbert Herreyns. Retrospectiva. Obras de 1969 a 2021. Espacio Micus de Jesús. Inauguración: Sábado 16 de abril de 17 a 20 horas. Hasta el 22 de julio. Abierto domingos de 11 a 14 horas o por cita: 971 19 19 23.

‘Una col·lecció d'art contemporani’. 'III. Pintura i altres'. Obras de la colección de Cati Verdera de arte contemporáneo. Faro de la Mola, del 15 de marzo al 1 de octubre.

MERCADILLOS

Sant Josep: Mercadillo ecológico y artesanal. Todos los sábados de 9.30 a 13.30 horas en los alrededores del Ayuntamiento.

Sant Jordi: Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi.

Forada: Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas. Explanada junto a Can Tixedó.

Las Dalias: Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Sábados de 10 a 17 h y domingos de 11 a 17 h.

Sant Joan: Artesanía, arte, ropa, complementos y objetos del mundo. domingos desde las 11 horas en el centro de Sant Joan.

Formentera: