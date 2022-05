Contrast Ibiza, una oportunidad de oro para disfrutar en la isla de grandes artistas americanos

Contrast Ibiza regresa con nuevos bríos a la isla este fin de semana después de una primera incursión, en octubre del año pasado, en la que ya dejó el listón alto con el concierto en Vila de Nina Persson, líder del grupo The Cardigans, y el teclista Martin Hederos, miembro de The Soundtrack of Our Lives. En esta segunda edición, el festival de artes visuales y música , que se llevará a cabo este viernes y sábado, no solo alarga su duración y cambia su ubicación a Sant Antoni, sino que enriquece su programación y aumenta el número de estrellas invitadas, todas ellas, en esta ocasión, norteamericanas.

El evento dará comienzo el día 27 a las 20 horas en el espacio cultural Sa Punta des Molí con la presentación de la exposición fotográfica ‘The All Axed You’, una serie de instantáneas en blanco y negro tomadas en Nueva Orleans por Sean Yseult, artista y bajista que triunfó en los 90 con la banda White Zombie. Es esa misma ubicación a las 21 horas, con vistas a la bahía y coincidiendo con la puesta de sol, el público podrá disfrutar del talento y la gran voz de la cantante, compositora y modelo Sophie Auster, que ofrecerá un concierto con banda en directo en el que sonarán algunos de los temas destacados de su carrera musical. Además de la actuación de la hija del célebre escritor Paul Auster, Contrast Ibiza ofrecerá otro plato fuerte al día siguiente, también en sa Punta des Molí: la oportunidad de ver por primera vez como djs en un mismo espacio a dos baterías de bandas legendarias, Clem Burke, el cofundador de Blondie, y Marky Ramone, de los Ramones. Pincharán las canciones que forman parte de la banda sonora de sus vidas, el primero a las 22 horas y el segundo a las 23 horas. Este histórico evento coincidirá con la final de la Champions entre Real Madrid y Liverpool, que se disputará a partir de las 21 horas, detalle al que hizo mención hoy, durante la presentación de Constrast Ibiza, su coordinador, David Riu. «Antes de que me preguntéis al respecto, solo os diré que la Champions se juega cada año y que Clem y Marky estén juntos en un escenario no ha pasado en 40 años y dudo que se repita», subrayó. A la presentación del festival asistió Clem Burke, que lleva en Ibiza desde el pasado lunes. El músico estadounidense habló de la alegría que le produce poder estar en la isla y en Contrast Ibiza: «Estoy muy feliz de formar parte de este festival y de estar en una isla tan bonita, ojalá el mundo entero fuera como Ibiza», afirmó. También se mostró entusiasmado por poder coincidir en este evento con Marky Ramone: «Somos amigos desde hace mucho tiempo, desde principios de los 70, y me alegra mucho poder compartir el escenario con él». El cofundador del grupo Blondie recordó que él también tuvo la ocasión de ser batería de los Ramones «por muy breve espacio de tiempo» y tildó aquella experiencia de «divertida». Además, Burke habló de los dos documentales que presentará el día 28 a las 20 horas en el festival, ‘My View’ y ‘Vivir en La Habana’. El primero se centra en su carrera musical como uno de los mejores baterías de la historia del rock. El segundo, explicó, «es un corto» dirigido por Rob Roth que cuenta la visita de Blondie a Cuba en 2019. El batería de este grupo de rock que nació en Nueva York en 1974, destacó la larga trayectoria de una banda que gusta «a mayores y jóvenes» y que es conocida, más que por sus artistas, «por sus letras, que siguen vivas». Burke explicó que la formación que completan Debbie Harry, Chris Stein, Leigh Foxx, Matt Katz-Bohen y Tommy Kessler estuvo el pasado 21 de mayo tocando en México, en el Corona Capital Guadalajara, junto a bandas como The Strokes o Kings of Leon. «Tocar con Bruce Springsteen» es uno de los sueños que le queda por cumplir a Burke, que lo ha hecho ya con muchos artistas y bandas, además de Blondie, como The Romantics, Iggy Pop, o Bob Dylan. A la presentación asistieron también representantes del Consell de Ibiza y el Ayuntamiento de Sant Antoni (ambos colaboradores de Contrast Ibiza) y de la Cruz Roja, que contará con un punto lila en el festival. El director insular de Turismo, Juan Miguel Costa, destacó la importancia de la colaboración «público-privada» para hacer realidad este proyecto y el director insular de Cultura, Miquel Costa, subrayó el valor de eventos como éste para reforzar la marca Ibiza y vincularla cada vez más a eventos culturales.