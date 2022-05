Tras dos años de pandemia, el Ibiza Swing Fun Fest regresa a la isla este fin de semana con tres jornadas, de viernes a domingo, repartidas entre Ibiza, Sant Josep y Sant Antoni y un total de 16 bandas de la isla, nacionales e internacionales repartidas en cuatro escenarios, en una edición que han titulado ‘Back to no origins’.

«Después de dos años parados por la pandemia, volvemos. Y lo hacemos fieles a los orígenes del que es el único festival internacional de swing ofreciendo una fiesta abierta a todo el mundo con el swing como protagonista», asegura su director Marçal Alemany, a través de una nota.

Durante tres jornadas la isla reunirá en medio millar de lindy hoppers venidos de todas todas partes. Ya han confirmado su participación en el festival 16 bandas, con los neoyorkinos Professor Cunningham & His Old School como cabezas de cartel, que actuarán el domingo en la fiesta de despedida. Las bandas locales serán Bluesmàfia i es saligardos, Ibiza Jazz Cool, Musicaires Swing Band, Swingin Tonic, Caravan of Swing e Ibiza Jazz Essence, y entre las nacionales el listado incluye a los mallorquines Monkey Doo, los madrileños Madrid Hot Jazz Band, The Swing Godfathers y The Swing Rascals, los barceloneses Dani Alonso & The Apollo Jumpers y los valencianos La Dancing Pepa Swing Band y The Shag Sharks.

Dos de las bandas previstas llegarán a Ibiza por mar, con los trayectos previstos por Baleària para el festival desde Valencia, con La Dancing Pepa Swing Band el jueves por la noche, y Mallorca, con Monkey Doo el viernes a primera hora. ambas convertirán las cubiertas en una fiesta.

Este año la fiesta crece y cuenta con tres emplazamientos: Vila, Platja d’en Bossa y Sant Antoni. El viernes el festival concentra toda su actividad en Vila, arrancando con una marching band por la ciudad a las 19 horas, antes de la fiesta de bienvenida en Teatro Ibiza.

Hemos puesto todo nuestro esfuerzo e ilusión para que Ibiza esté en el mapa mundial de los festivales

Paralelamente en Dunes Ibiza, en Platja d’en Bossa, se celebrará otra fiesta de bienvenida. «Las entradas para la Welcome Party del Teatro Ibiza se agotaron rápidamente y debido a la avalancha de gente que se había quedado sin entrada, duplicamos los escenarios con el fin de dar cabida a todo el mundo», señala el director del festival.

Sábado y domingo

El sábado el ISFF se traslada a Sant Antoni a Sant Antoni, comenzando en sa Punta des Molí desde las 16 horas hasta la puesta de sol con cuatro bandas en abierto, para trasladarse después a la discoteca Es Paradís a partir de las 23 horas. La última jornada se celebrará de forma íntegra en sa Punta des Molí, desde las 12.30 hasta la despedida con Professor Cunningham, con música, baile y food trucks en otra jornada gratuita.

Toda la información sobre la venta de entradas, el programa y las actividades complementarias, como las clases de baile, se puede consultar en www.ibizaswingfunfest.com.

«Esta es una edición en la que el festival, el único internacional de swing de estas características, hace un gran salto cualitativo. Pese a los inconvenientes que nos ha supuesto la pandemia, hemos puesto todo nuestro esfuerzo e ilusión para que Ibiza esté en el mapa mundial de los festivales. El público reclamaba el festival y, gracias a la colaboración del Consell de Eivissa y de los Ayuntamientos de Sant Antoni, Eivissa y Sant Josep, la tercera edición del ISFF es una realidad», termina Marçal Alemany.