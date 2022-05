Última jornada de Ibiza Medieval: De un estreno teatral a un concierto para achicharrarse

Actuar al aire libre bajo un sol abrasador no es tarea fácil y, si no, que se lo pregunten a los músicos de la Banda Simfònica Ciutat d’Eivissa, que actuaron ayer a mediodía en Eivissa Medieval junto al Mercat Vell. Los instrumentos de metal ardían después de casi una hora de concierto y algunos temieron que el director, Miquel Àngel Aguiló, acabara pillando una buena insolación porque no tenía opción de buscar una sombra para refugiarse, como sí hizo buena parte del público, que llenó la plaza de la Constitució. «Es cierto que es duro actuar así, a pleno sol, pero, por lo demás, creo que tocar en un evento como éste en medio de la calle tiene su punto porque es una manera muy buena de acercar la música a los ciudadanos», comentó al finalizar el concierto, en el que la banda interpretó sobre todo «marchas moras y cristianas».

Para empezar, Aguiló escogió la pieza ‘Gagliarda a cinco’, obra de Salomone Rossi, un compositor y violinista italiano de origen judío del siglo XVI. En el repertorio también incluyó composiciones como ‘En un mercado persa’, de Albert William Ketèlbey. Para concluir escogió uno de los temas más conocidos de la banda sonora de ‘Aladdín’. El momento más emotivo del concierto lo protagonizó Pablo García, flautista en la banda sinfónica de Vila, que quiso hacer un homenaje muy especial a su abuela, Juana Aroca, que presenciaba la actuación en primera fila. García es el autor de una de las piezas que se interpretaron en el concierto, un pasodoble al que bautizó con el nombre de su abuela, por ese motivo Aguiló le invitó a que cogiera la batuta durante la interpretación de esta composición. Mientras en el Mercat Vell el público seguía atento la actuación de la Banda Simfònica Ciutat d'Eivissa, en el claustro del Ayuntamiento todos los asientos se habían ocupado para asistir al espectáculo de teatro infantil que había preparado Arts i Oficis. La compañía ibicenca estrenó exprofeso para Ibiza Medieval una versión de ‘Alí Babá y los cuarenta ladrones’ en la que las mujeres cobran mucho protagonismo. En esta reinterpretación que Arts i Oficis hace del popular cuento de aventuras de ‘Las mil y una noches’, quien está al frente de los cuarenta ladrones es una mujer. La actriz que le dio vida fue Silvia Escriche. A Alí Babá lo interpretó Samuel Benítez. Por su parte el director de la compañía, Ramón Taboada, se metió en la piel de Kassim, el hermano del protagonista. Al final de la función, Alí Baba quiso compartir el tesoro de los ladrones con el público y repartió entre los más pequeños caramelos. La compañía teatral ibicenca repitió la función en un pase de tarde, también en el claustro del Ayuntamiento.