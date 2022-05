Un campamento cartaginés y una villa medieval en Ibiza que invitan a viajar al pasado

Aunque en el cartel de la entrada se anuncia que la apertura de la villa medieval es a las diez de la mañana, a esa hora todavía sus habitantes se están desperezando. Si quieren visitar una de las principales novedades de la vigesimotercera edición de Eivissa Medieval y encontrarla con un poco de vida, es recomendable hacerlo a partir de las once, que es cuando comienzan las actividades lúdicas.

A mediodía y durante la tarde el poblado montado por La Fragua de Vulcano se anima, aunque el hecho de que esté ubicado en el parque Reina Sofía, algo alejado de la Marina y Dalt Vila, donde está el meollo de la feria, puede que le reste público.

Tras atravesar una entrada con dos arcos, el visitante se encuentra con un puesto donde los más pequeños pueden hacerse con el kit completo para convertirse en caballeros.

Por todo el recorrido hay carteles que informan al visitante de curiosidades históricas. Justo a los pies del escenario hay un teatro de títeres y junto a él los dragones que custodiaron la Ciudad de la Fantasía en la ceremonia de inauguración de la feria, el pasado jueves.

En la villa medieval se han recreado un campamento militar, un castillo y diversas casas de la época, que han habilitado como zona de exposición, de venta de productos y como talleres. Marisa, Ana y Francis habitan tres de estas edificaciones medievales, donde explican a niños y adultos cómo hacer filigranas de papel o les enseñan a trabajar con piel o cerámica. También el pintor israelí Uriel Cazes, que vive en Ibiza desde hace 18 años, se ha convertido estos días en ciudadano medieval para compartir con los más pequeños su arte y hacer pintura en vivo.

Entre los atractivos de esta villa están los eventos que se organizan en su interior durante todo el día. Este fin de semana la compañía La Inestable ofrece espectáculos de marionetas a las 11, 13, 17.30, 18.45 y 19.30 horas. A las 12 y a las 18 horas hay también funciones familiares con Camaleón Teatro. El público, además, puede presenciar las batallas y coreografías de la compañía Cabalburr a las 12.30 y a las 19.15 horas y las danzas medievales de Del Blanco producciones a las 18.30 y a las 19 horas.

Este poblado no es la única recreación histórica que se puede encontrar en Eivissa Medieval. En la plaza de la catedral, en Dalt Vila, la Asociación cultural Iboshim ha montado un campamento cartaginés con el que invita al público a viajar al siglo III a.C., a las contiendas de Aníbal contra Roma. Esta actividad, como señala su coordinador, Carlos Martínez, no es una novedad en Ibiza Medieval, aunque hace muchos años que Iboshim no participaba en la feria, «por lo menos desde 2012».

«Somos los únicos que representamos lo antiguo en el mercado medieval», apunta Gonzalo García, presidente de la asociación de recreación histórica de las Pitiusas.

Iboshim ha contado con la colaboración de la Escola d’Art d’Eivissa, y, en concreto, con la ayuda de los alumnos de forja, para hacer muchos de los elementos de este campamento cartaginés, en cuyo interior hay una casa de escritura púnica, la tienda del general y la entrada a un templo, pegada al Museo Arqueológico .

La recreación histórica incluye, además, exhibiciones de los soldados que, entre otras cosas, hacen formaciones en línea y desfilan por la plaza de la catedral. «Tengo muchos reclutas nuevos y hay que entrenarlos», bromea Martínez, que como el resto de integrantes de esta recreación histórica, no para de posar ante las cámaras y móviles de residentes y turistas, que se acercan atraídos por sus vestimentas.

Montar el campamento cartaginés no ha sido tarea fácil, teniendo en cuenta, sobre todo, su ubicación, en lo más alto de Dalt Vila. «Nos ha costado sudores armarlo, hemos invertido toda una semana», explica Martínez. El esfuerzo ha valido la pena a juzgar por sus palabras y su cara de satisfacción. «El ambiente que tenemos aquí es genial», asegura antes de hablar de su atuendo y del casco helenístico en bronce, elaborado por un artesano.