Félix Gómez, en Ibiza: «Siento devoción por el teatro porque a él le debo mi segunda vida»

Félix Gómez regresa hoy a las 21 horas al auditorio de Can Ventosa, al escenario en el que en 2019 representó ‘La golondrina’ junto a Carmen Maura. En esta ocasión le acompañan las actrices Loreto Mauleón, Silma López, Almudena Cid y Alba Jiménez, en un drama escrito y dirigido por el enfant terrible de la escena francesa Alexis Michalik, que habla del amor en todas sus versiones. El actor andaluz, que saltó a la fama por su papel de Jero en la popular serie de televisión de los 90 ‘Al salir de clase’, conversa sobre ‘Una historia de amor’ con Diario de Ibiza por teléfono, al salir de la primera jornada de rodaje de una serie de la que no puede dar más pistas, y, unas horas después, al finalizar su clase de crossfit, un deporte que, asegura, le vuelve loco.

Seguro que, con el título de la obra, ‘Una historia de amor’, habrá gente que piense que lo que va a ver en Can Ventosa es una especie de comedia romántica. Pero creo que los tiros no van por ahí...

La gente lo suele preguntar y yo siempre digo que no es una comedia romántica. Es una obra muy difícil de definir porque es un drama en el que te vas a reír mucho. Es una historia donde vas a pasar del llanto a la carcajada en menos de dos segundos, y no es una exageración. Tiene momentos de todo. A mí, una de las cosas que más me gusta es el ritmo frenético que tiene. Al principio puede parecer avasallador, pero hay que dejarse llevar, porque luego tiene sentido todo.

¿Cómo llegó a sus manos este proyecto?

Me llegó a través de Rosa Estévez, una directora de casting muy importante aquí en España. El director, Alexis Michalik, es francés y no conocía a los actores españoles y le apetecía entrevistar y probar a varios. Rosa me llamó, me encontré con él y parece que hubo química.

¿Cómo es trabajar con ‘el niño maravilla’ de la escena francesa?

Es una gozada. Es un genio, un coquito. La obra es casi un ejercicio de matemáticas y él, de hecho, durante el montaje, como ya la había hecho en Francia, tenía muy claro dónde funcionaba cada cosa y cuál era el tempo correcto. Es un director muy exigente y eso me gusta mucho. Es verdad que, al principio, chocaron nuestras formas de trabajar porque partimos desde puntos de vista absolutamente diferentes. Alexis es mitad inglés, mitad francés y tiene una cultura anglosajona muy potente, y empieza a trabajar desde el exterior de la función y del personaje, lo hace desde el ritmo, desde el tempo...y yo soy todo lo contrario, necesito saber qué le pasa al personaje, qué le mueve y le conmueve y de ahí me sale todo lo demás. Al final, yo como actor tenía la obligación de adaptarme a él y lo hice, pero Alexis también tuvo la inteligencia de entender que en mi caso necesitaba comprender quién era William, qué le pasaba por dentro y por qué actuaba así, porque yo no tengo nada que ver con él, que es sarcástico, irónico y con mucho amargor y mala leche dentro.

¿De qué recursos ha tirado para meterse en la piel de un personaje tan opuesto a su forma de ser?

Los actores tenemos varios pilares a la hora de trabajar, uno de ellos es el de la propia experiencia vital, la que has vivido tú o la que ‘robas’ observando a las personas que están a tu alrededor. Luego está la imaginación, que es otro pilar básico. A mí, afortunadamente, no me ha ocurrido nada de lo que le ha pasado a William y he tenido que imaginar cómo era sentir toda esa pérdida, esa desolación, ese infierno del que parte.

Tengo entendido que en la obra canta...

Sí, arrancamos la función con una canción, es como una bienvenida, un calentamiento. Ha sido un descubrimiento porque yo no canto o pensaba que no lo hacía. Era un miedo que me perseguía en cada proyecto. He tenido que cantar en otras ocasiones y sufría cuando me tenía que enfrentar a esa situación, lo odiaba, y, de repente, con esta obra me he dicho: ‘Tengo 44 años y es hora de enfrentar y abrazar este miedo’. Así que desde el principio me metí en clases y mi profesora me ha dado la seguridad y la tranquilidad para cantar y no ser sobre el escenario un monstruo que berrea.

¿De qué amor se habla en esta historia?

De muchos tipos de amor. Hay una parte del elenco que habla del amor romántico, del desamor y de la pérdida. Pero lo que creo que es la base y lo más importante es el amor entre hermanos, ese cordón umbilical que, a veces, parece indisoluble y que, otras, puede ser el infierno más grande. También se habla de la amistad. Está todo mezclado. Por eso el título me gusta, porque es la historia de muchos amores y desamores. Cuando leí el texto me enamoré. Es uno de esos proyectos en el que te metes con alegría, con pasión y con ganas. Lo disfrutamos mucho en el escenario y el público lo va a notar. Es una historia que conmueve y que no os va a dejar indiferentes como espectadores.

¿Qué tal es trabajar con Loreto Mauleón, Silma López, Almudena Cid y Alba Jiménez?

Está siendo una gozada. Creo que entre Rosa Estévez, Alexis Michalik y la productora, Ana Jelin, han montado un equipo humano muy bonito y nos estamos cuidando mucho entre todos, somos una minifamilia. Se agradece mucho porque he tenido otras experiencias en las que no ha habido esta sintonía y en ese caso la gira se hace muy larga y solitaria. Es la parte a veces fea de la profesión.

¿Se imaginaba de pequeño encima de un escenario?

Ni de coña. Era muy tímido y tenía clarísimo que me iba a dedicar a la empresa familiar. Quería estudiar derecho y ser el abogado de la familia. Lo de la interpretación surgió un poco de la nada, de un consejo que me dio mi tutor en COU. A mí me costaba salir a la pizarra, hablar en público. Podía tener los deberes hechos, pero jamás iba a ser la típica persona que levanta la mano. Estaba feliz en mi pupitre y en mi caparazón. Entonces él me ofreció apuntarme a un curso de teatro que empezaba justo ese año en el instituto, yo le dije que era una locura, pero al final me convenció. Empecé, y, de repente, me cambió como persona. Esa vocación nació en mí y ya no podía ser otra cosa. Siempre digo que en aquel escenario del colegio de los Salesianos de la Trinidad volví a nacer. De ahí viene mi devoción y pasión por el teatro. A él le debo todo, mi segunda vida. Es casi mi segundo útero, y por eso, sobre el escenario me siento terriblemente cómodo, ahí soy feliz.

Ha comentado alguna vez que le costó encontrar su don, aquello en lo que podía destacar...

Sí, y me encuentro en esa tesitura todavía muchas veces. De pequeño veía que la gente tenía dones especiales, por ejemplo, eran muy buenos deportistas o superbuenos estudiantes y yo era un deportista mediocre y como estudiante no pasaba de bueno, hasta que me di cuenta que tenía un don maravilloso en el que me sigo apoyando: Soy muy constante, muy trabajador y tengo un tesón casi inagotable. Esa es mi virtud. Yo tenía que trabajar un poco más que los demás, pero eso no me costaba ni me cuesta. Si algo no me sale, lo voy a conseguir, antes o después y disfruto de ese proceso. Tengo una capacidad de trabajo y de adaptación muy fuerte. Puede ser un arma de doble filo, porque a veces te hace adicto al trabajo, pero creo que es sobre todo un don, porque uno no se rinde fácilmente y eso es bueno.

¿Qué supuso la serie ‘Al salir de clase’ para su carrera?

Fue mi gran oportunidad a nivel nacional. Antes había hecho una serie diaria que se llamaba ‘Plaza Alta’, pero solo se emitió en Andalucía. ‘Al salir de clase’ me cambió la vida completamente. Imagínate llegar a Madrid del pueblo, recién acabada la carrera, y a los seis meses empezar un proyecto como ese, que en menos de dos meses te convertía en la estrella televisiva del momento. Por supuesto, nada que ver con ‘Élite’, que con Netflix te convierte en una estrella mundial, pero en mi época ‘Al salir de clase’ era lo máximo. Además, cuando entré, la serie ya funcionaba y sabía que era un proyecto potente, aunque nunca imaginé que la fama y la popularidad que tendría sería tan grande.

¿Y qué importancia tuvo en su trayectoria profesional el dar vida a Alejandro Magno en el Festival de Teatro Clásico de Mérida hace casi seis años?

Supuso la vuelta después de cinco años viviendo en Los Ángeles. Allí la experiencia había sido muy bonita, pero muy dura, porque surgieron un par de proyectos, dos pilotos, que no llegaron a convertirse en las series que esperábamos. Me vine un poco hecho polvo y fue entonces cuando Luis Luque me ofreció ser Alejandro Magno en Mérida y para mí aquello supuso volver a conectarme con el teatro. Siempre digo que mi héroe me vino a rescatar, porque Alejandro Magno es mi héroe desde niño. Me flipa la historia, me vuelve loco, de pequeño quería ser arqueólogo. Le agradezco mucho a Luque la oportunidad que me dio porque con este proyecto me anclé de nuevo a España. Volví a hacer luego un proyecto en Estados Unidos, pero ya con mi base establecida en España y teniendo bastante claro que me quedaba aquí.