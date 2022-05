'Openings' de discotecas en Ibiza: «Apoteosis post covid»

La palabra más repetida desde el viernes en Ibiza es ‘fiesta’ y en todos los idiomas. Cientos de personas se han desplazado a la isla únicamente para disfrutar de los 'openings' de las discotecas, aunque para muchos de ellos los días parecen tener más de 24 horas porque incluso les ha dado tiempo a pegarse un chapuzón en el mar.

«Cuando vi el cartel me compré la entrada y cogí un hotel para dos noches. Como llegué ayer [por el viernes], y quería venir pronto a Ushuaïa, he aprovechado para ir a la playa antes porque mañana no sé si voy a estar para hacer algo más que coger el vuelo de vuelta», dijo entre risas Martín, que ha venido desde Málaga con un par de amigos.

Bajo el nombre ‘Better Together’ arrancó la fiesta de Ushuaïa Ibiza a las 12 de la mañana, pero una hora antes ya había cola para comprar la entrada en taquilla. Y es que las que quedaban eran limitadas y en el portal online llevaban semanas agotadas.

Música ininterrumpida durante 12 horas seguidas con un line-up de seis dj reconocidos a nivel internacional: Layla Benítez, Mathame, Kölsch, Artbat, Stephan Bodzin y Paul Kalkbrenner. Romina y Tiago vinieron desde Berlín para ver a este último, pero a la una del mediodía ya estaban entrando por la puerta de la discoteca. «Es la primera vez que venimos a Ibiza y las expectativas son altísimas. Sin entrar ya sientes que hay ambiente, que la gente está relajada y feliz, así que no me quiero imaginar lo que se va a vivir ahí dentro», señalaron.

«Es la gran party total, lo mejor de Europa, los números 1 en Ibiza», gritó una italiana antes de pasar el control de acceso. También había venido por el evento, como la gran mayoría de las personas que se han desplazado a la isla este fin de semana. Son miles y a muchos es fácil identificarlos solo por la vestimenta que llevan, en ocasiones festivalera y llamativa.

Pero ‘Better Together’ no se quedó ahí porque, una vez cerró Ushuaïa, la fiesta se trasladó a su discoteca hermana: Hï Ibiza. Desde las 23 horas de ayer y hasta las 12 de esta mañana, los amantes de la electrónica pudieron disfrutar de más de una decena de artistas en sus tres salas: Hï Theatre (Chloé Caillet, Amémé, Damian Lazarus, The Martínez Brothers, Black Coffee y Paco Osuna), Hï Club (Anfisa Letyago, Chris Liebing, Adam Beyer, Charlotte de Witte ) y Wild Corner (Pvblic Xcess). Además, la organización sacó una entrada diferente para aquellos que quisieran disfrutar de la fiesta desde las 6 de la mañana y hasta el cierre.

Una maratón de música electrónica de 24 horas que ha llenado Platja d’en Bossa de turistas desde que abrieran sus puertas las discotecas. Mucha música también ha habido esta madrugada en Sant Antoni. La discoteca Es Paradis ha celebrado su apertura con un line-up a la altura: David Moreno, Bruno from Ibiza, Felix da Funk, Danny O, Macho Banana y Nells.

Ilusión por levantar la persiana

El viernes abrieron Pacha y Amnesia y lo hicieron con muchas ganas, pero también con los nervios de «la primera vez». Más de dos años cerradas han hecho que todo parezca nuevo otra vez, aunque la ilusión se mantiene intacta.

Colas infinitas y gente con ansia de pisar por fin una discoteca de Ibiza es lo que se vio desde medianoche en los alrededores de Pacha para asistir a la fiesta del dj Solomun. «Fue un día muy emotivo tras dos años de cierre. Todos estábamos algo nerviosos, pero muy ilusionados. El cartel de sold out se colgó desde prácticamente primera hora de la noche y se palpó el buen ambiente del público, las ganas que tenían de reencontrarse, bailar y reír», indicaron desde la organización.

Esta fiesta solo fue el pistoletazo de salida de una temporada que auguran será positiva. Ayer Grupo Pachá siguió con su programación con ‘Taste the summer: Night versions’.

También Amnesia despegó el viernes con la fiesta Pyramid, que rompió todas las expectativas. Una docena de djs repartidos en tres enclaves diferentes: Terraza (Syreeta, Luciano, Paul Woolford, B2B Richy Ahmed y Marco Faraone), Main Room (Luca Donzelli, Ben Klock, Amelie Lens y Airod) y 3rd Dimension ‘Do not sleep’ (Caal, Seb Zito, East end dubs).

«Fue un éxito. La discoteca estaba completamente llena. Apoteosis post covid», dijo uno de los socios, Sergi Blaya. Y eso que el evento era para «calentar motores» de cara al 'opening' fijado el 21 de mayo. «La gente es lo que estaba buscando después de tanto tiempo sin que abriéramos de manera normal y sin restricciones sanitarias», apuntó.

Y es que cabe recordar que organizó un 'closing' a finales de octubre del año pasado cuando el Govern balear permitió la apertura de las grandes salas; eso sí, con medidas preventivas como la obligación del uso de la mascarilla.

Será mañana cuando finalicen los 'openings' de la mano de la discoteca DC10. Como viene siendo habitual, las grandes fiestas de esta sala se hacen los lunes y, en esta ocasión, no podía ser de otra manera. También lo hicieron así en octubre, cuando programaron tres grandes eventos que reunieron a centenares de asistentes que vinieron de fuera para disfrutar de la fiesta.

La reconocida fiesta ‘Circoloco’, que se alargará 15 horas (desde las 16 horas y hasta las siete de la mañana) contará con un plantel de 20 djs: &ME vs Rampa, Adam Port, Blond:ish, Butch, Carlita, Chloé Caillet, Dana Montana, Dj Tennis, Ellen Allien, Fjaak, Job Jobse, Luciano, Maceo Plex, Michael Bibi, Peggy Gou, Red Axes, Seth Troxler, Sossa, Tale of us y Tania Vulcano.

El promotor de la fiesta, Antonio Carbonaro, recuerda que este año abren antes de lo que lo hacían años prepandemia, que solía ser a mediados del mes de mayo. «Es el 23 aniversario de Circoloco y hemos organizado un line-up muy completo», subrayó. Prácticamente todas las entradas de preventa están agotadas, pero habrá disponibilidad en taquilla para asistir al evento. «Estamos felices», concluyó.