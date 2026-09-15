Robles abre la puerta a que la directora del CNI vaya a la comisión de secretos oficiales a explicar las alertas de Ceuta

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha abierto la puerta desde el Senado a que la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Esperanza Casteleiro, comparezca ante la comisión de secretos oficiales del Congreso para explicar las alertas del CNI sobre la avalancha de migrantes en Ceuta y el papel de los servicios de inteligencia en la crisis migratoria.

Preguntada por el senador del PP Fernando Martínez-Maíllo, Robles le ha respondido que, por lo que a ella respecta, la directora del CNI "irá en cualquier momento a la comisión". La ministra se ha mostrado "orgullosa" por el trabajo de los servicios secretos y del resto de "servidores públicos" que trabajan en la ciudad autónoma. Y ha pedido al PP que deje de "hacer ruido" y tenga "más sentido de Estado" porque, en su opinión, están demostrando que "no les importa nada lo que ocurra en Ceuta". "Con la única finalidad de ir contra el Gobierno, van contra España", les ha espetado.

Fuentes del Ministerio de Defensa han reconocido que no todos los informes del CNI se hicieron públicos entre los más de 40 documentos que difundió la semana pasada el Gobierno. Al menos dos comunicaciones no se hicieron públicas. Lo contrario, apuntan desde Defensa, habría sido "irresponsable".

Robles ha dicho sentirse orgullosa de "las Fuerzas Armadas, del CNI, del Cifas" (Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas) y "de todas las fuerzas de inteligencia del Estado", después de que el senador del PP le instara a decir "la verdad" y a apoyar al CNI, tras negar Moncloa que este centro anticipara la entrada masiva de migrantes en Ceuta el pasado 30 de julio.

"Profunda negligencia"

Maíllo ha acusado a Robles y al Gobierno de haber incurrido en una "profunda negligencia". Y ha avanzado que es "muy probable" que desde el Gobierno tengan que acudir a dar explicaciones en los juzgados. Por último, ha lamentado que "la guerra interna" que existe en el Gobierno entre los ministros de Defensa y de Interior está perjudicando gravemente la gestión de la crisis.

Robles, por su parte, no ha querido responder sobre la supuesta mala relación con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por la que le ha preguntado Maíllo. Por el contrario, ha querido centrarse en resaltar su "cariño", "solidaridad" y "orgullo" por "el pueblo de Ceuta". "Ellos representan lo mejor de España".

Peticiones de dimisión

Precisamente Marlaska ha sido uno de los protagonistas de la sesión de control del Senado. Durante las preguntas dirigidas al titular de Interior, los senadores del PP han coreado a gritos "¡Dimisión! ¡Dimisión!" en varias ocasiones. Sin embargo, el ministro ha aseverado que "seguiré aquí" y precisamente "para hacer frente a los que llaman a la confrontación, al bulo y a la desinformación".

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El titular de Interior ha reiterado que la entrada irregular y masiva en Ceuta "no estaba prevista por ningún servicio de información, ni nacional ni extranjero". Y ha añadido, defendiendo su argumento de que los ceutíes sienten una "inseguridad subjetiva", que él también se "sentiría subjetivamente inseguro en Ceuta". "Pero evidentemente lo que no haré nunca es provocar esa inseguridad, esa xenofobia y esa confrontación, como hacen ustedes; nosotros seguimos trabajando para generar la normalidad en Ceuta a la mayor brevedad", ha reiterado.