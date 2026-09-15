Crisis migratoria
Ceuta remite a la Audiencia Nacional la investigación abierta al delegado del Gobierno por la entrada masiva
El juzgado ceutí deja en manos de la jueza María Tardón la práctica de pruebas solicitadas por la acusación que ejerce Hazte Oír
Los juzgados de Ceuta no se han hecho de esperar y ya han remitido a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón la investigación abierta en relación con la actuación del delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, por "conexidad objetiva y subjetiva" de los hechos objeto del procedimiento abierto.
En un auto, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, la plaza número 6 de Ceuta del Tribunal de Instancia de la Sección Civil y Penal de la comunidad autónoma se inhibe a favor de la plaza número 3 porque las diligencias allí instruidas y las abiertas por Tardón tras el asalto masivo presentan "conexidad objetiva y subjetiva", como había solicitado el ministerio fiscal que defendía entre los hechos investigados en ambos procedimientos existía "unidad de contexto, secuencia y prueba". Para ello, acuerda "remitir íntegramente las actuaciones al referido órgano judicial, dejando testimonio suficiente en este Juzgado".
Destaca que "la resolución de la Audiencia Nacional" del pasado día 7, con la que Tardón abrió formalmente el procedimiento en la Audiencia Nacional, tras recibir el informe de la Policía que solicitó, "ha declarado expresamente que la investigación debe abarcar todas las actuaciones desarrolladas en territorio español relacionadas con dicha entrada masiva, incluyendo las relativas a fallecimientos producidos durante la travesía a nado". De hecho, la propia Audiencia reclamó para sí las pesquisas abiertas en la ciudada autónoma.
Al desprenderse de la causa, opta por no pronunciarse sobre las posibles diligencias pendientes. No "entra a resolver las diligencias interesadas por la asociación Manos Limpias", por no estar personado en la causa, y deja en manos de Tardón la decisión sobre lo pedido por "Hazte Oír y sobre la ampliación de querella presentada".
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Fuente: El Periódico
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