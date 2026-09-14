Ceremonia en Madrid
El Rey acredita al primer embajador de la Venezuela post-Maduro, cercano a Zapatero
Timoteo Zambrano defendió estos años atrás las gestiones del expresidente para liberar presos políticos
El nuevo representante de Caracas es un opositor de largo recorrido que ha respaldado siempre el diálogo con el régimen
Felipe VI ha recibido este lunes en el Palacio Real las cartas credenciales de Timoteo Zambrano, el primer embajador de Venezuela en España de la etapa posterior a Nicolás Maduro, capturado en enero por EEUU y llevado a una cárcel de Nueva York, donde espera a ser juzgado. La designación de Zambrano decidida por Delcy Rodríguez, a quien Washington dejó en el poder, marca además un cambio respecto a las últimas décadas: el nuevo embajador procede de la oposición venezolana y no de las filas del chavismo.
Exdirigente de Acción Democrática y veterano negociador político, Zambrano se ha distanciado durante años de la oposición mayoritaria por su defensa del diálogo con el chavismo. Sus adversarios lo han acusado de colaboracionismo, mientras él ha reivindicado la negociación y la participación electoral como vías para resolver la crisis venezolana. Zambrano mantiene, además, una estrecha relación con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, con quien ha colaborado en distintos intentos de mediación entre el Gobierno venezolano y la oposición. Ya en 2018 defendió públicamente el papel de Zapatero en las gestiones para lograr la excarcelación de presos políticos y ambos han mantenido desde entonces un contacto frecuente en torno a los procesos de diálogo en Venezuela.
El exjefe del Ejecutivo español vive un momento muy delicado por sus lazos con las autoridades y empresarios de ese país, adonde ha viajado en numerosas ocasiones en los últimos 10 años: en estos momentos sigue abierta la investigación judicial por los presuntos delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales, organización criminal y falsedad documental en el marco del rescate de la aerolínea Plus Ultra, compañía española pero con socios venezolanos.
En junio de 2018, Zambano hizo declaraciones al canal en línea VPI sobre Zapatero. "Es una persona que en esa materia, lo pueden decir muchos de los familiares de los presos y muchos presos políticos, está de manera insistente (...) y va a continuar hasta que aquí en Venezuela no haya presos políticos, y que además estén todos con sus derechos absolutamente libres", declaró.
Otros embajadores nuevos
A lo largo de este lunes, el Rey recibirá también las cartas credenciales de los nuevos embajadores de Ghana, Chile, Nigeria, Tailandia y Palestina. La presentación de credenciales formaliza la condición de cada representante diplomático como máxima autoridad de su país ante España y se celebra en una ceremonia en el Palacio Real cuyo formato se remonta al siglo XVIII. La Zarzuela junta casi siempre media docena de nuevos diplomáticos para organizar el acto, de manera que hay varios a lo largo del año.
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Fuente: El Periódico
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