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Crisis en Ceuta

Feijóo "europeiza" la crisis de Ceuta llevándose al presidente del PP europeo a su cuarta visita a la ciudad

El líder del PP estará acompañado del presidente de los populares europeos, Manfred Weber

Alberto Núñez Feijóo conversa con el presidente del Partido Popular Europeo, el alemán Manfred Weber, en una imagen de archivo.

Alberto Núñez Feijóo conversa con el presidente del Partido Popular Europeo, el alemán Manfred Weber, en una imagen de archivo. / EFE

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Mariano Alonso Freire

Madrid

Alberto Núñez Feijóo realizará el próximo lunes su cuarta visita a Ceuta desde la avalancha migratoria de los últimos días de julio. Pero no lo hará solo. El jefe de la oposición pisará la ciudad autónoma española del norte de África acompañado de una delegación del Partido Popular Europeo (PPE) representada al más alto nivel por su presidente, el eurodiputado alemán Manfred Weber. Todos serán recibidos, como es obligado, por el presidente ceutí, el popular Juan Jesús Vivas, con el que Feijóo mantiene contacto diario desde que estalló la crisis.

La visita se confirmó este lunes, el mismo día en que el portavoz nacional del Partido Popular (PP), Borja Sémper llamó a "europeizar" la crisis de Ceuta, donde más de un mes después permanecen miles de inmigrantes de los 70.000 que cruzaron desde Marruecos por el paso de El Tarajal, casi todos a nado, en una avalancha sin precedentes que provocó más de cien muertos.

La visita se producirá el primer día de la semana que viene, después de una semana como la presente que tendrá varios hitos en esa europeización de la crisis por parte del primer partido de la oposición. Este mismo martes, el Parlamento Europeo debatirá sobre la crisis en una ciudad autónoma que, como ocurre con Melilla, no forma parte por ejemplo del Comité Europeo de las Regiones. Feijóo propuso este verano su inclusión en ese organismo comunitario, guante que recogió el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, quien anunció el mismo propósito en su comparecencia monográfica sobre la crisis el pasado día 3.

Ya el jueves, el presidente del PP se reunirá con el comisario europeo de Interior y Migraciones, Magnus Brunner, quien la semana pasada recibió en la Eurocámara al presidente ceutí Vivas. Y según Génova ambos dirigentes tratarán la respuesta que las instituciones comunitarias deben ofrecer a la crisis ceutí.

En el debate en el parlamento de la Unión Europea (UE) de este martes, el grupo popular en Bruselas y Estrasburgo forzará una votación para que se condene lo que el PP sigue tildando de "asalto" a la frontera española con Marruecos, la única terrestre que tiene la UE con el continente africano.

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El propio Sémper expresó así el propósito de la primera fuerza de la oposición en la cuarta economía de la Unión: "Queremos que Europa mire a Ceuta, que entienda a Ceuta y acepte la dimensión de lo ocurrido. Y, porque le afecta directamente, también se implique", concluyó el portavoz del PP en su rueda de prensa semanal ordinaria desde la sede central del partido.

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Fuente: El Periódico

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