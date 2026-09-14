Investigación
Expulsado un militar español de una base de la OTAN en Reino Unido por su relación con una supuesta espía rusa
La mujer, que conoció por Tinder al oficial de la Armada al que se ha retirado la acreditación, llegó a entrar en el recinto como acompañante para una fiesta navideña
EFE
La OTAN retiró la habilitación de seguridad a un oficial de la Armada Española destinado en la base de la Alianza en Northwood, al noroeste de Londres, por su relación con una supuesta espía rusa, según informó el diario británico The Telegraph y confirmaron a EFE fuentes de la Armada.
El oficial, que prestaba servicio en el cuartel general del Mando Marítimo Aliado (MARCOM), comenzó a finales de 2024 una relación con una mujer con doble nacionalidad británica y polaca, pero que había nacido en Rusia, a la que había conocido a través de la aplicación Tinder.
Los servicios de seguridad de la OTAN iniciaron una investigación por las sospechas de que la mujer pudiera estar en contacto con el espionaje ruso, investigación que acabó meses después con la retirada al militar español del pase de acceso a la base, su acreditación de seguridad y su regreso a España.
Según el diario británico, la mujer llegó a entrar en la base como acompañante del oficial para una fiesta navideña.
Las fuentes de la Armada Española confirmaron a EFE este "incidente puntual" y el regreso a España del militar, aunque no precisaron cuál fue su destino y se permanece en activo o, como afirma The Telegraph, ha pasado ya a la reserva.
Un portavoz del mando marítimo de la OTAN, preguntado por EFE sobre este asunto, dijo que el "MARCOM no hace declaraciones sobre cuestiones de personal. La OTAN -añadió- mantiene su pleno compromiso con la protección del personal aliado, la salvaguardia de la información clasificada y el mantenimiento de la confianza y la seguridad de las que depende la Alianza".
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