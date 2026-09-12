Última hora de Ceuta, en directo | Ocho detenidos en Ceuta esta noche por robos, lesiones y amenazas a cuatro menores migrantes

342 migrantes atendidos y 11 hospitalizados, balance sanitario en Ceuta en dos días

El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) mantiene activo el dispositivo sanitario especial para atender a la población migrante en Ceuta y en los dos últimos días la Atención Primaria y Atención Especializada han contabilizado un total de 342 asistencias, con 11 hospitalizados. Según ha informado el INGESA en un comunicado, todavía tiene activado su Plan de Catástrofes Externas del Hospital Universitario de Ceuta en su Nivel 1 (tiene 3 niveles) desde el 31 de julio. Este nivel corresponde a un escenario en que el centro sanitario aún puede dar respuesta a la situación con los recursos de los que dispone sin necesitar aumento de personal o recursos materiales.

La organización continúa distribuyendo la atención entre los diferentes dispositivos asistenciales para evitar la concentración de pacientes en un único punto, de modo que en el Hospital Universitario de Ceuta se registraron 116 asistencias en el Servicio de Urgencias.