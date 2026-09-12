Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Apagones en IbizaObras del Mercat NouMenores migrantesActivistas de Baleares
instagramlinkedin

En Directo

Crisis migratoria

Última hora de Ceuta, en directo | Ocho detenidos en Ceuta esta noche por robos, lesiones y amenazas a cuatro menores migrantes

Dimite el jefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno en Ceuta tras la polémica por los contactos con el CNI

Migrantes vuelven al campamento del Tarajal tras un fuego que quemó 42 chabolas

Incendio en los campamentos de inmigrantes de las naves del Tarajal.

Incendio en los campamentos de inmigrantes de las naves del Tarajal. / Reduán / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Rubén Gargoi

Sarai Vázquez

La ciudad de Ceuta afronta las secuelas de la entrada masiva de miles de personas procedentes de Marruecos, en una nueva crisis migratoria que ha llevado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a plantearse una reforma de la ley de extranjería para facilitar las repatriaciones en la frontera.

Sigue aquí en directo la última hora de la crisis migratoria.

Actualizar
Ver más
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El PSOE de Ibiza pide la cabeza de Catiana Fuster: 'No puede continuar ni un minuto más al frente de la concejalía tras saltarse las instrucciones de Educación
  2. Motos de agua a toda velocidad bajo Dalt Vila: una vecina denuncia hasta seis excursiones al día
  3. Multa de 200 euros al conductor de un quad por circular a velocidad excesiva por una zona peatonal de Dalt Vila en Ibiza
  4. Robo de lujo en Ibiza: sustraen un Patek Philippe de 100.000 euros con el método del abrazo
  5. «Los niños estaban asustados»: una madre de Ibiza denuncia que el autobús escolar deja tirados a ocho menores a medio camino
  6. Así será la primera promoción de Ca n'Escandell de Stefano Boeri en Ibiza: madera, patios verdes y 197 viviendas
  7. Esquela Antonia Cardona Tur
  8. Inés Sala celebra 100 años con un regalo muy especial del obispo de Ibiza

Ibiza y Formentera retiran casi dos toneladas de residuos del mar en agosto

Ibiza y Formentera retiran casi dos toneladas de residuos del mar en agosto

El italiano Tony Arbolino manda en su última vuelta en el Gran Premio de San Marino de Moto2

El italiano Tony Arbolino manda en su última vuelta en el Gran Premio de San Marino de Moto2

DIRECTO | Paz, casa, trabajo: acto de Podemos en Madrid

DIRECTO | Paz, casa, trabajo: acto de Podemos en Madrid

Rusia festejó con júbilo la crisis de Ceuta mientras sus redes en internet instrumentalizaban el caos

Rusia festejó con júbilo la crisis de Ceuta mientras sus redes en internet instrumentalizaban el caos

Marruecos y la Rusia de Putin: relaciones cada vez más estrechas

Marruecos y la Rusia de Putin: relaciones cada vez más estrechas

Marco Bezzecchi suma una nueva 'pole' y bate el récord absoluto de Misano Adriático en el Gran Premio de San Marino

Marco Bezzecchi suma una nueva 'pole' y bate el récord absoluto de Misano Adriático en el Gran Premio de San Marino

Persecución de película en Ibiza: escapa de un control a toda velocidad y acaba detenido tras varias maniobras de "extrema peligrosidad"

Persecución de película en Ibiza: escapa de un control a toda velocidad y acaba detenido tras varias maniobras de "extrema peligrosidad"

La Fiscalía de Ceuta pide inhibirse en las causas abiertas contra el delegado del Gobierno

La Fiscalía de Ceuta pide inhibirse en las causas abiertas contra el delegado del Gobierno
Tracking Pixel Contents