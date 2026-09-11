El exvicealcalde y mano derecha de la excalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, Alfonso Grau se desvincula de una trama del caso Azud con el argumento de que "los socialistas gobernaban en el Ayuntamiento de Valencia en 1999", según el recurso al auto de esta trama en la que está investigado junto a sus hijas. El abogado que ejerce su defensa, Jesús Bonet, pide el archivo de la causa y también alega la prescripción de los presuntos delitos de cohecho y blanqueo de capitales de los que se acusa al exvicealcalde, entre otros, como protagonista de hasta ocho tramas urbanísticas.

El recurso de 15 folios dedica los once primero a corregir el auto dictado por el Juzgado de Instrucción 13 de Valencia porque, alegan Grau y su letrado, "tras su lectura, su propia conformación y presuposiciones no puede quedar así". "A los efectos de no tener que ir a un procedimiento con un auto salpicado de aseveraciones que no se ajustan a la realidad, aportamos estas aclaraciones para facilitar que se pueda reformar, al menos en los hechos palmariamente no veraces que se han manifestado en el auto, y de esa forma, conformar al menos una base del proceso de encausación penal mínimamente veraz, presunciones aparte".

Uno de los "errores palmarios" que la defensa de Grau achaca al auto de la jueza se refiere a una de la trama del caso Azud, "la operación colegios": Cuatro empresas promotoras, comandadas por los empresarios Mónica Montoro, Jaime Febrer y Federico Ferrando propusieron al Ayuntamiento de Valencia asumir la deuda que el consistorio mantenía con diez congregaciones religiosas tras un cambio en el Plan General de 1988, a cambio de quedarse tres parcelas municipales, elegidas por los promotores con la presunta connivencia de funcionarios municipales y políticos. Una operación en la que el Ayuntamiento de Valencia perdió 14 millones de euros, según han determinado los investigadores del caso Azud. El litigio entre las congregaciones religiosas y el Ayuntamiento de Valencia se prolongó desde 1988 hasta 1993 (sentencia del TSJCV) y 1999 (sentencia del Supremo).

El abogado de Grau reproduce un párrafo del auto que resume estos hechos, al que responde airado. "En este punto sí que debemos ponernos rigurosos, ya que es grave la aseveración. La sentencia del Tribunal Supremo es de 30 de septiembre de 1999, gobernando el Ayuntamiento de Valencia del Partido Socialista". Un grave error para corregir otro supuesto error ya que, como es sabido, el Partido Socialista perdió la alcaldía de Valencia en las elecciones del 26 de mayo de 1991, que ganaron el Partido Popular y Unión Valenciana, con una diferencia de un voto. Fue el primer año de alcaldía de Rita Barberá, que renovaría en cinco ocasiones más hasta 2015. El mismo Alfonso Grau entró como concejal en las primeras elecciones que Barberá ganó con mayoría absoluta en 1995.

Pero la defensa de Grau se agarra al "gobierno socialista en el Ayuntamiento de Valencia en 1999" para criticar que el consistorio del Cap i Casal "en todo ese periodo se había opuesto a los recursos de la ejecución de las sentencias con lo que se estaba agravando la situación, puesto que los intereses se seguían devengando y la deuda seguía creciendo hasta sobrepasar ya los 35 millones; esa situación insostenible había que cortarla puesto que suponía una sangría sin freno a las arcas municipales". "De ahí que el Sr. Grau -continúa el recurso- cuando tuvo competencias en este asunto (a partir de al año 2.006), recibiera instrucciones de la alcaldesa de acabar con esa situación pagando la deuda contraída".

La deuda con los colegios, relata el escrito de defensa, "era del dominio público y se había aireado en medios de comunicación. ninguno de los responsables de la Hacienda municipal entre 1999 y 2006 [el eterno concejal de Hacienda de Rita Barberá fue el concejal popular Silvestre Senent] habían hecho nada por acabar con esa sangría y se limitaron a echar balones fuera . Era así mismo del dominio público, que el Ayuntamiento carecía de capacidad económica para hacer frente a semejante pago, como que los colegios acreedores no aceptaban otra forma más que el pago monetario", justifica la defensa de Grau para explicar la intervención de Grau en el "asunto colegios".