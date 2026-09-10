Sara Fernández

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Rufián: “El Gobierno pone a los pies de los caballos a Robles para no hablar de Marruecos”

Gabriel Rufián ha atendido a los medios de comunicación este jueves en los pasillos del Congreso de los Diputados antes de asistir a una nueva sesión plenaria. El portavoz de ERC en la Cámara Baja ha asegurado que “el Gobierno prefiere que se hable de sus luchas internas que de Marruecos”. “Están poniendo a los pies de los caballos a Margarita Robles para no hablar de Marruecos”, ha reiterado Rufián.