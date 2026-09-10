Crisis migratoria
Robles defiende que el Gobierno trabaja unido y el escenario de Ceuta era "imprevisible"
"No hay que buscar discrepancias donde no las hay", ha apuntado la ministra de Defensa en Zamora, donde ha visitado las obras del nuevo cuartel de Monte la Reina
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
EFE
Zamora
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado que el Gobierno trabaja unido y "no hay que buscar discrepancias donde no las hay", con relación a los documentos del CNI sobre entrada masiva de migrantes en Ceuta, y ha afirmado que hay escenarios cuya magnitud es "imprevisible".
Robles, preguntada por si se deben mejorar los protocolos del CNI para dar respuesta ante crisis como la de Ceuta, ha señalado que "cada uno ha hecho su trabajo como tenía que hacerlo".
La ministra ha hecho estas declaraciones en Toro (Zamora), donde ha visitado las obras del nuevo cuartel de Monte la Reina.
Fuente: El Periódico
- Madres del colegio de Jesús: 'No nos dejan ponerles un aire acondicionado portátil a nuestros hijos en clase
- Adiós al alquiler de barcos sin titulación en Ibiza y Formentera
- Radar de lluvias en Ibiza y Formentera: sigue la evolución del tiempo en directo
- Un momento de relax de los sacerdotes de Ibiza
- El último deseo de Tanit: donaciones para los enfermos de cáncer de Ibiza para devolver el cariño recibido en sus últimos días
- La Aemet activa la alerta naranja en Ibiza y Formentera por lluvias muy intensas, tormentas con granizo y rachas de más de 90 km/h
- Desmantelado en Ibiza un asentamiento irregular en una zona boscosa de Port des Torrent
- Emergencias avisa: el tramo más intenso del temporal llegará esta tarde a Ibiza y Formentera
El verano que rompió todos los récords en Ibiza: 40,2 grados, tres olas de calor y casi nada de lluvia
El PSOE de Ibiza pide la cabeza de Catiana Fuster: "No puede continuar ni un minuto más al frente de la concejalía tras saltarse las instrucciones de Educación"
Cerámica, pintura, costura y teatro para mayores en Ibiza: abiertas las inscripciones de talleres de Sant Antoni
La revolución de la IA no es tecnológica, sino humana
Un proyecto de Ferrovial