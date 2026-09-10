La presidenta del Supremo sale en defensa de los jueces frente a la "descalificación pública" por 'lawfare'

La presidenta del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, ha aprovechado el discurso con el que se abre el año judicial para realizar una defensa de la independencia judicial y la labor desarrollada por los jueces y fiscales, que actúan como "un verdadero contrapeso de los demás poderes del Estado". Ha señalado que "no es admisible que la descalificación pública de los jueces se convierta en un instrumento de presión" hacia su labor y ha calificado de "imputación de extraordinaria gravedad" la "acusación expresa y generalizada de que los jueces actúan por razones políticas y no jurídicas", lo que se conoce como 'lawfare', cuando se discrepa de su decisión.

Perelló, que como es habitual ha intervenido justo a continuación de la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha recurrido a la Constitución, a la ley del Poder Judicial, al presidente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y al propio Rey para defender el trabajo de jueces y magistrados. "Si falta un Poder Judicial independiente desaparece el propio Estado de Derecho, pues ya no existe quien garantice el cumplimiento de las leyes y los principios constitucionales, y que todos los ciudadanos y también poderes públicos actúen sometidos a la ley y al Derecho", ha indicado para destacar la necesidad de que cesen "las presiones directas ni indirectas" que reciben en ciertos asuntos más mediáticos.

La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló (d), y la fiscal general del Estado, Teresa Peramato. / J.J.Guillen / EFE

Como Felipe VI estaba presente, se ha dirigido a él para parafrasear un discurso que pronunció en 2019 en el que dijo que "sin democracia, el Derecho no sería legítimo; pero sin Derecho la democracia no sería ni real ni efectiva". Ella se ha permitido añadir que "tampoco puede haber democracia sin un Poder Judicial independiente que garantice la aplicación del Derecho".

Errores

Perelló ha admitido que los jueces pueden incurrir en errores, por lo que existe "un sistema de recursos para revisar las actuaciones judiciales y, en su caso, corregirlas". Ha reconocido que las resoluciones judiciales pueden ser criticadas y "no están sustraídas al debate público" y la "crítica fundada" es "bienvenida", pero "la discusión jurídica sobre las razones de una resolución no puede ser sustituida por la atribución al juez de propósitos políticos o ideológicos, a partir de la mera discrepancia con lo resuelto, porque, con ello, se desconoce la naturaleza de la función que la Constitución encomienda en exclusiva a jueces y magistrados".

En un momento en que las críticas llegan de forma directa hasta del presidente del Gobierno, Perelló también se ha detenido en explicar que "la lealtad institucional constituye un principio estructural del Estado Constitucional, que exige que cada poder público actúe en el marco de su ámbito constitucional, reconociendo la legitimidad y la función de los demás", y no por "una simple deferencia política, sino de una expresión de cooperación constitucional que garantiza el equilibrio entre poderes y el respeto al Estado de Derecho", en el que el Poder Judicial es contrapeso del resto.

La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha querido terminar su intervención con Ceuta. Tras recordar a los inmigrantes ahogados en su intento de llegar a la ciudad autónoma ha expresado que "los ciudadanos pueden confiar en el compromiso del Poder Judicial con el Estado; y en que los jueces van a seguir trabajando, velando por los derechos de los afectados y por el cumplimiento de la ley. La realidad que sufre el pueblo de Ceuta exige una respuesta que preserve la integridad de nuestras fronteras y el control ordenado de los accesos, y que asegure, al mismo tiempo, la aplicación de las garantías previstas en nuestro ordenamiento".

Por primera vez, para evitar situaciones de cierta incomodidad que se produjeron en actos similares del pasado, al comenzar, se ha realizado una primera intervención en la que se ha pedido que se desconecten los móviles y que no se aplaudan las intervenciones que por primera vez iban a realizar dos mujeres: la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, y la propia Isabel Perelló, ante el Felipe VI.