Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Infraestructuras en IbizaCiclo del aguaVivienda en IbizaJuventud en Ibiza
instagramlinkedin

Crisis migratoria

Marlaska insiste en que no hubo alertas de una entrada masiva en Ceuta como la ocurrida

El ministro ha asegurado que, en cualquier caso, se actuó y ya durante el mes de julio se incrementaron "de una forma importante" los medios desplegados"

Marlaska insiste en que no hubo alertas de una entrada masiva en Ceuta como la ocurrida

Marlaska insiste en que no hubo alertas de una entrada masiva en Ceuta como la ocurrida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Sevilla

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reiterado este jueves, al ser preguntado por la documentación del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) previa a la entrada masiva de migrantes en Ceuta, que no hubo "ninguna alerta" en los términos en que esta se produjo los días 30 y 31 de julio.

"Lo he dicho desde el principio, en todas mis manifestaciones y comparecencias y con otros representantes del Gobierno, no hubo ninguna alerta referente a ninguna entrada irregular masiva en los términos que se produjo el 30 y 31 de julio", ha recalcado el titular de Interior en la inauguración de la nueva comisaría de Policía Nacional en Andújar (Jaén).

Según Grande-Marlaska, toda la información de la que disponían era la propia del verano, cuando se incrementan las entradas irregulares en Ceuta, fundamentalmente a nado, con alguna otra como la valoración de la sentencia del Supremo sobre devoluciones en la frontera sin una contención física de carácter marítimo.

Noticias relacionadas

El ministro ha asegurado que, en cualquier caso, se actuó y ya durante el mes de julio se incrementaron "de una forma importante" los medios desplegados en Ceuta para proteger el ámbito marítimo y terrestre.

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Madres del colegio de Jesús: 'No nos dejan ponerles un aire acondicionado portátil a nuestros hijos en clase
  2. Adiós al alquiler de barcos sin titulación en Ibiza y Formentera
  3. Radar de lluvias en Ibiza y Formentera: sigue la evolución del tiempo en directo
  4. Un momento de relax de los sacerdotes de Ibiza
  5. El último deseo de Tanit: donaciones para los enfermos de cáncer de Ibiza para devolver el cariño recibido en sus últimos días
  6. La Aemet activa la alerta naranja en Ibiza y Formentera por lluvias muy intensas, tormentas con granizo y rachas de más de 90 km/h
  7. Desmantelado en Ibiza un asentamiento irregular en una zona boscosa de Port des Torrent
  8. Emergencias avisa: el tramo más intenso del temporal llegará esta tarde a Ibiza y Formentera

Turismo en Ibiza: Santa Eulària celebra el Día del Turista por tierra y mar con once planes para descubrir el municipio

Turismo en Ibiza: Santa Eulària celebra el Día del Turista por tierra y mar con once planes para descubrir el municipio

Ibiza pone el foco en la suciedad: 85 denuncias y multas de hasta 3.000 euros

Ibiza pone el foco en la suciedad: 85 denuncias y multas de hasta 3.000 euros

Formentera busca sus mejores menús tradicionales con premios de 1.500 y 1.000 euros para los restaurantes

Formentera busca sus mejores menús tradicionales con premios de 1.500 y 1.000 euros para los restaurantes

Lucha contra el transporte ilegal en Ibiza: nueve conductores, multados con 157.500 euros en Sant Antoni

Lucha contra el transporte ilegal en Ibiza: nueve conductores, multados con 157.500 euros en Sant Antoni

Qué tienen en común los países que sí han logrado reducir el suicidio

Qué tienen en común los países que sí han logrado reducir el suicidio

Pablo Busto y Gonzalo Almenara, presentados como nuevos laterales derechos de la UD Ibiza: «Si remamos todos en el mismo sentido, tendremos posibilidades de conseguir el objetivo»»

Pablo Busto y Gonzalo Almenara, presentados como nuevos laterales derechos de la UD Ibiza: «Si remamos todos en el mismo sentido, tendremos posibilidades de conseguir el objetivo»»

Noches de ibiza califica 2026 como «el peor verano de la historia del West End»

Noches de ibiza califica 2026 como «el peor verano de la historia del West End»

Se lanza al mar para huir tras llevar a 22 migrantes a Formentera en una lancha robada en Ibiza

Se lanza al mar para huir tras llevar a 22 migrantes a Formentera en una lancha robada en Ibiza
Tracking Pixel Contents