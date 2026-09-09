El PP considera que los documentos desclasificados demuestran la "mentira de Estado" de Sánchez

El Partido Popular (PP) considera que los documentos secretos sobre la crisis en Ceuta desclasificados este miércoles tras autorizar a ello el Consejo de Ministros ponen al descubierto una "mentira de Estado" por parte de Pedro Sánchez. Así lo manifestó en una comparecencia ante los medios en el escritorio del Congreso de los Diputados la portavoz del Grupo Popular, Ester Muñoz, quien acusó al jefe del Ejecutivo de haber "mentido" desde hace un mes sobre la gestión de la avalancha migratoria en Ceuta, y de haberlo hecho "sin pudor, sin sonrojarse, con una frialdad y una falta de empatía alarmantes".

Para Muñoz, lo sucedido es el colofón a la "guerra civil" que a su juicio han librado en el seno del Gobierno los ministros del Interior y Defensa, Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles. "Hoy todos ustedes han conocido, en esa información que ha sido desclasificada -no toda- que el CNI se puso en contacto explícitamente con la Delegación del Gobierno en Ceuta", explicó blandiendo el documento ante los informadores. Un extremo que la propia Delegación había llegado a desmentir en un comunicado oficial. La portavoz parlamentaria de los de Alberto Núñez Feijóo recordó además cómo "todo el Gobierno salió a apoyar públicamente al delegado del Gobierno en Ceuta; ustedes preguntaron a muchos ministros, todos sabían que estaban mintiendo, saben que mienten desde el primer momento, y hoy hemos conocido esa mentira de Estado", concluyó.

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