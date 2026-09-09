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Los papeles desclasificados

La Guardia Civil recomendó reforzar la vigilancia marítima en Ceuta al conocerse la sentencia del Supremo

En un despacho informativo proponía cuatro medidas entre las que figuraba el refuerzo de la unidad subacuática y modificar la legislación para evitar las entradas a nado

Varios migrantes, a 1 de agosto de 2026, en Ceuta (España).

Varios migrantes, a 1 de agosto de 2026, en Ceuta (España). / Marcos Moreno - Europa Press

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Madrid

La Dirección General de la Guardia Civil propuso reforzar la barrera marítima para evitar la entrada de personas a nado en Ceuta y Melilla el mismo día en que se conoció que el Tribunal Supremo había confirmado en una sentencia la imposibilidad de devolver de forma inmediata a los que sobrepasaran por el mar la frontera española. De hecho, la sentencia del alto tribunal, aunque formalmente tiene fecha del 29 de junio, se publicó el pasado 8 de julio en la página web del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el mismo día en que está fechada "la nota de despacho" en la que se propone "reforzar el Servicio Marítimo Provincial de Ceuta".

En la nota de despacho que forma parte de los documentos desclasificados por el Gobierno, a los que tiene la Guardia Civil propone cuatro medidas. La primera consistía en "reforzar el Servicio Marítimo Provincial de Ceuta, unidad encargada del dispositivo para prevención del acceso de nadadores a a la Ciudad Autónoma, incrementando su personal mediante comisiones de servicio". La entrada masiva que se vivió los días 30 y 31 de más de 72.000 personas constatan que la advertencia era muy real. El refuerzo que se realizó fue únicamente el previsto en los veranos.

La segunda recomendación era "reforzar los efectivos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) en Melilla, mediante comisiones de servicio, con el fin de mejorar las capacidades de detección y respuesta ante nadadores que pretendan acceder a Melilla". La tercera pasaba por "potenciar los sistemas tecnológicos de detección temprana y vigilancia costera en ambas ciudades autónomas, complementando la actuación de los medios marítimos y terrestres para anticipar los intentos de entrada irregular, advertir a las autoridades marroquíes y reducir los riesgos para la vida e integridad de las personas implicadas".

En cuarto lugar, proponía "impulsar una modificación legislativa de la Disposición Adicional Décima de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, incorporando expresamente la posibilidad de aplicar el régimen de rechazo en frontera a cualquier intento de entrada irregular en Ceuta y Melilla realizado fuera de los pasos fronterizos habilitados, con independencia del medio utilizado (terrestre, marítimo o cualquier otro), garantizando en todo caso el respeto a la normativa internacional de derechos humanos y de protección internacional".

Relevantes consecuencias

La Guardia Civil adviertía en su nota de despacho de que "la doctrina establecida por el Tribunal Supremo comporta relevantes consecuencias operativas para la Guardia Civil en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla", porque a partir de ella, "toda persona interceptada en aguas de soberanía o jurisdicción española, así como aquellas que logren acceder al territorio nacional por vía marítima, no podrá ser objeto de rechazo en frontera, siendo necesaria la tramitación individualizada del correspondiente expediente de devolución, con todas las garantías legales asociadas".

Eso supondría, según el Instituto Armado, un incremento de "la presión migratoria sobre ambas ciudades autónomas, al consolidarse una diferencia de tratamiento entre quienes intentan acceder a través de las vallas fronterizas y quienes lo hacen por vía marítima", porque "ello puede generar un efecto llamada hacia las entradas a nado, modalidad que ya presenta una elevada dificultad para su detección e interceptación temprana".

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"Desde la perspectiva de la seguridad fronteriza, la sentencia limita la capacidad de respuesta inmediata ante este tipo de accesos irregulares y puede favorecer una progresiva sustitución de los intentos de entrada por los pasos terrestres por modalidades marítimas, especialmente mediante entradas a nado desde zonas próximas a la frontera", advierte la Guardia Civil.

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Fuente: El Periódico

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