Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Embarcaciones en IbizaTransporte en IbizaSeguridad en IbizaUrbanismo en Ibiza
instagramlinkedin

Congreso de los Diputados

Feijóo acusa a Sánchez de intentar "manipular el censo" y el presidente a la derecha de "cercenar el derecho al voto"

La 'ley de nietos', el informe PISA y Marruecos central la primera sesión de control del curso político

DIRECTO | Sesión plenaria en el Congreso / Lucía Feijoo Viera

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Mariano Alonso Freire

Madrid

El Congreso celebró este miércoles la primera sesión de control al Gobierno del curso político, en la que el presidente Pedro Sánchez se enfrentó a las preguntas de Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Gabriel Rufián con la 'ley de nietos', el informe PISA y la crisis de Ceuta como asuntos principales. El líder de la oposición se refirió a la suspensión cautelar de los efectos electorales de la disposición sobre la nacionalidad a hijos de exiliados en la ley de memoria democrática realizada este martes por el Tribunal Supremo (TS), que a su juicio demostraría la intención del Gobierno de "manipular el censo", algo que según vaticinó, "tampoco le va a salir bien".

En su réplica, Sánchez acusó al Partido Popular (PP) y Vox de tratar de "cercenar el derecho al voto" de las personas que obtienen la nacionalidad española gracias a esa norma. Ambos terminaron sus intervenciones retándose a una próxima cita electoral. "Señoría, ponga fecha y nos vemos en las urnas", le espetó Feijóo al jefe del Ejecutivo, quien contestó afirmando que habría elecciones el año que viene, aunque en un lapsus que levantó un gran rumor en el hemiciclo habló primero de que serían "en 2026", y que las ganaría el PSOE.

Noticias relacionadas

Noticia en elaboración.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Evacuado por mar tras precipitarse desde una altura de cuatro metros en es Caló des Mort, Formentera
  2. A la memoria de Tanit, un alma libre de Ibiza
  3. La Aemet activa la alerta naranja en Ibiza y Formentera por lluvias muy intensas, tormentas con granizo y rachas de más de 90 km/h
  4. Una 'escoleta' de Ibiza vinculada a concejala Catiana Fuster abre anticipadamente: el PSOE pide explicaciones
  5. Nuria Santos, maestra y actriz de Ibiza, hace 'match' en 'First dates': 'No es mi tipo, pero con la conversación ha comenzado a gustarme
  6. Emergencias pide extremar la precaución este miércoles: aviso naranja en Ibiza y Formentera por lluvias y tormentas
  7. Ibiza estrena el Polideportivo Paco Vázquez, una 'nueva casa para el deporte base
  8. Adiós a Tanit en el día de su diosa

El último deseo de Tanit: donaciones para los enfermos de cáncer de Ibiza para devolver el cariño recibido en sus últimos días

El último deseo de Tanit: donaciones para los enfermos de cáncer de Ibiza para devolver el cariño recibido en sus últimos días

Atención conductores de Ibiza: retenciones en Sant Josep por un accidente junto al Mercadona

Atención conductores de Ibiza: retenciones en Sant Josep por un accidente junto al Mercadona

DIRECTO | Sesión plenaria en el Congreso

8 de cada 10 perros tienen problemas dentales a los 3 años: las claves de los veterinarios para prevenirlos

Flan de queso y leche condensada: suave, cremoso y con un delicioso toque de caramelo

Flan de queso y leche condensada: suave, cremoso y con un delicioso toque de caramelo

Mira aquí algunas imágenes de la exposición de Cristina Ferrer y Antonio Villasante en el Club Diario de Ibiza.

Mira aquí algunas imágenes de la exposición de Cristina Ferrer y Antonio Villasante en el Club Diario de Ibiza.

US Open: Carlos Alcaraz - Ben Shelton, en imágenes

US Open: Carlos Alcaraz - Ben Shelton, en imágenes

Directo | El Gobierno de Ceuta insiste en su negativa a un campamento de migrantes en el puerto

Directo | El Gobierno de Ceuta insiste en su negativa a un campamento de migrantes en el puerto
Tracking Pixel Contents