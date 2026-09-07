El juez Peinado convoca este martes a Begoña Gómez para una última audiencia previa a la apertura de juicio contra ella

El juez Juan Carlos Peinado, que ha procesado a la mujer de Pedro Sánchez, ha dictado este mismo lunes un auto en el que acuerda la celebración de una audiencia preliminar previa a acordar la apertura de juicio contra ella ante un jurado por los delitos de malversación y tráfico de influencias, que se celebrará mañana, 8 de septiembre, a las 18.00 horas. La ley determina que deba citar a Begoña Gómez y a la otra acusada en este procedimiento, su asistente en Moncloa Cristina Álvarez.

Adopta este acuerdo después de que el pasado viernes el nuevo abogado de Gómez presentara su escrito de defensa de cara al juicio con jurado que sentará a la esposa del presidente del Gobierno ene el banquillo. Defiende su absolución porque Begoña Gómez "no influyó ni ejerció presión moral en Joaquín Goyache (el rector) ni en Juan Carlos Droadrio (el vicerrector) ni en cualquier otra autoridad o funcionario aprovechándose de su vínculo matrimonial para conseguir la creación de la Cátedra extraordinaria" en la Universidad Complutense. Niega igualmente haber obtenido beneficio económico ni del 'software' asociado al curso de Transformación Social Competitiva ni del apoyo de la asesora que se le había asignado en Moncloa.

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En su resolución, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, el instructor da cuenta que por la defensa Gómez se ha propuesto como diligencia complementaria para su práctica este martes, en la audiencia previa, del interrogatorio de José Manuel Ruano profesor titular del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Complutense de Madrid y codirector de la cátedra con Gómez.