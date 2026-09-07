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CASO ZAPATERO

El juez Calama afea a Zapatero que ahora quiera frenar la investigación de sus cuentas tras haberla autorizado

"La unidad policial no sustituye al juez ni limita el derecho de defensa; actúa bajo supervisión judicial y dentro del marco delimitado por la resolución impugnada", recuerda José Luis Calama al abogado del expresidente del Gobierno

José Luis Rodríguez Zapatero, ante la comisión de investigación del ‘caso Koldo’ en el Senado, el pasado 2 de marzo de 2026.

José Luis Rodríguez Zapatero, ante la comisión de investigación del ‘caso Koldo’ en el Senado, el pasado 2 de marzo de 2026. / Eduardo Parra / Europa Press

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Tono Calleja Flórez

Cristina Gallardo

MADRID

El juez que investiga el caso Zapatero en la Audiencia Nacional José Luis Calama considera una "contradicción" que el expresidente del Gobierno ponga pegas a que la UDEF investigue sus cuentas cuando en la declaración que prestó en la Audiencia Nacional "expresaba con apreciable contundencia dar autorización universal para examinar sus cuentas”, según especifica un auto de 7 de septiembre, en el que el magistrado desestima el recurso que interpuso el letrado del exlíder socialista.

En su recurso, Zapatero pedía que se dejara "sin efecto la autorización genérica conferida a la unidad policial para ampliar la información". Para el letrado del expresidente el juez de la Audiencia Nacional hizo una "delegación en blanco de una potestad judicial y de potencial vulneración del derecho a la intimidad y a la tutela judicial efectiva al impedir el control judicial y de las partes previo a solicitudes adicionales".

Defiende a la UDEF

Pero el juez defiende la actuación de la UDEF, que es la que ejerce en este caso el auxilio judicial: "La alegación de que la unidad policial decidirá unilateralmente qué es relevante y qué no tampoco puede prosperar. La pieza reservada no atribuye a la unidad policial una potestad decisoria, sino una función de auxilio técnico, consistente en analizar la documentación y elaborar informes", responde.

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En este sentido, Calama recuerda al expresidente del Gobierno que la decisión sobre qué información se incorpora al procedimiento "corresponde siempre al órgano judicial, que conserva la dirección de la investigación y el control sobre la pertinencia y relevancia de los datos. La unidad policial no sustituye al juez ni limita el derecho de defensa; actúa bajo supervisión judicial y dentro del marco delimitado por la resolución impugnada.

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Fuente: El Periódico

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