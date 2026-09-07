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CASO ZAPATERO

El expresidente de Plus Ultra declara que Zapatero le llamó para decirle que les iba a ayudar

Julio Martínez Sola ha asegurado que el amigo de Zapatero, Julio Martínez Martínez, fue quien le presentó a la ahora presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez

MADRID, 25/02/2026.- El presidente y cofundador de Plus Ultra, Julio Miguel Martínez Sola

MADRID, 25/02/2026.- El presidente y cofundador de Plus Ultra, Julio Miguel Martínez Sola / Javier Lizon / EFE

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Tono Calleja Flórez

Ángeles Vázquez

MADRID

El expresidente de Plus Ultra Julio Martínez Sola ha confirmado este lunes en la Audiencia Nacional la presunta participación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en la concesión del rescate de 53 millones de euros a la aerolínea.

Durante más de dos horas este empresario se ha ratificado en el escrito el que afirmaba que "como una medida desesperada, se asumió que debía contratar con el señor Julio Martínez Martínez" lograr el rescate de la aerolínea, "conscientes de que tenía la relación con Zapatero".

Además, el documento relata que el 30 de abril de 2020, cuando buscaban la ayuda de la SEPI para salvar a la compañía, Martínez Sola recibió "una llamada desde un número oculto, resultando ser Zapatero. La conversación duró aproximadamente 10 minutos. [...] Zapatero manifestó que su intervención podría ser de ayuda y que haría las gestiones oportunas". También le habría indicado "que de ahí en adelante las comunicaciones las mantendrían con una persona de su confianza, Julio Martínez Martínez".

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En su declaración Martínez Sola ha asegurado que el amigo de Zapatero, Julio Martínez Martínez, fue quien le presentó a la ahora presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

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Fuente: El Periódico

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