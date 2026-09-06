El Gobierno desconfía sobre la investigación de Marruecos y avisa que lleva a cabo la suya propia

El Gobierno solo atenderá a las investigaciones llevadas a cabo en España y la UE sobre las causas de la entrada masiva de migrantes en Ceuta. Ante la comunicación del ministerio de Exteriores de Marruecos de que estaba investigando los hechos, la respuesta del Ejecutivo fue que ya tenía en marcha la suya propia, según fuentes de Moncloa. “Ellos están llevando a cabo su investigación, nosotros la nuestra”, zanjan. Durante los últimos días ha ido creciendo la desconfianza y el propio Pedro Sánchez endureció su posición con Rabat el pasado jueves en el Congreso para avisar de que será firme si aparecen pruebas evidentes sobre su responsabilidad. Un giro diplomático de este calibre, con consecuencias impredecibles, debe estar plenamente sustentado, según sostienen.

Por el momento se apunta a indicios, principalmente en lo relativo a la inacción de las autoridades marroquíes. Fuentes de Moncloa abundan en contra de las acusaciones de complacencia por parte de la oposición y los socios que Sánchez siempre ha sido “valiente en materia de política exterior”. La visita del Rey a Ceuta y Melilla en “las próximas semanas” que están organizando Casa Real y Moncloa refuerza este mensaje.

A falta de que tomen cuerpo las investigaciones, principalmente en el procedimiento llevado a cabo por la Audiencia Nacional, en el Ejecutivo ya avanzan la intención de pedir a Bruselas que se revisen los acuerdos de cooperación con Rabat para endurecer el control de fronteras. Se buscan garantías de que no vuelva a repetirse una entrada masiva de inmigrantes como la ocurrida los pasados 30 y 31 de julio.

Sánchez trata así de reconducir la crisis en Ceuta, con el Congreso y la opinión pública elevando las críticas por su supuesta complacencia con el país vecino. Incluso dentro del Consejo de Ministros se eleva la presión en la misma línea. Los ministros de Sumar cuestionan en bloque que no se apunte a Marruecos, mientras que también hay algún ministro socialista que reconoce insostenible la posición defendida públicamente.

“Es de sentido común. Todo el mundo lo ve. La población es mayor de edad”, se resignaba un miembro del Gobierno tras el debate en el Congreso del pasado jueves. Tanto la oposición y como los socios de investidura y de coalición coincidieron en responsabilizar a Marruecos. En Moncloa piden tiempo para que “se investigue todo”.

Pese a la distancia con los socios de investidura, ninguno ha saltado la línea de mostrar su disposición a dejar caer el Gobierno, más allá de Junts que ve a Sánchez “inhabilitado” para gobernar. Por el momento, y a pesar de la estrategia de marcar perfil propio cuando la legislatura se encuentra en su último curso político, los amenazas no han ido a más.

Las dudas de los socios para romper

En Sumar se encuentran todavía sin candidato tras el paso a un lado de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. Además, ponen el foco en sacar adelante sus propuestas sobre vivienda para poder izar esta bandera electoral. El decreto sigue pendiente de negociar y sin fecha por los vetos cruzados y la irrupción de la crisis de Ceuta que ha centrado la actividad del Gobierno en las últimas semanas.

Para ERC es fundamental poder sacar adelante la reforma del sistema de financiación autonómica que pactaron con el Gobierno. Después de que superase este primer viernes el primer paso con su aprobación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, irá al Consejo de Ministros y actos seguido se enviará al Congreso para iniciar su tramitación parlamentaria. En Hacienda se marcan el horizonte temporal de aprobarla definitivamente antes de final de año. Para ello, el Gobierno deberá arrancar al menos una abstención de Junts. El modelo final puesto sobre la mesa por el Gobierno mantiene para Andalucía y Catalunya el mayor aumento de recursos, con 4.846 y 4.686 millones de euros adicionales, respectivamente

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El PNV tiene todavía pendiente de negociar el último paquete de transferencias de competencias de la legislatura. Entre ellas, el régimen económico de la Seguridad Social y puertos de interés general. Sin fecha fijada para la celebración de la comisión bilateral, en el Ejecutivo se limitan a mostrar su compromiso para que este futuro encuentro “redunde en una agenda con contenido político que se materialice en nuevos acuerdos”. Una serie de carpetas pendientes que reducen los alicientes de los principales socios para precipitar una ruptura con el Gobierno. Sin embargo, el lehendakari Imanol Pradales elevaba el tono para avisar de que la legislatura estará "totalmente acabada" si Sánchez no reconduce esta crisis.