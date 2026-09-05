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El PSOE se abre a explorar una moción de censura a Mompó por sus "insultos" a Morant

Bernabé reclama a Feijóo que destituya al presidente de la Diputación y lamenta que 24 horas después "nadie haya dicho nada" en el PP

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant (d), la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y el presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, durante el pleno que se celebra este jueves para investir al candidato del PP, Juanfran Pérez Llorca, como nuevo president de la Generalitat en sustitución de Carlos Mazón, que dimitió el pasado 3 de noviembre. EFE/Biel Aliño

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant (d), la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y el presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, durante el pleno que se celebra este jueves para investir al candidato del PP, Juanfran Pérez Llorca, como nuevo president de la Generalitat en sustitución de Carlos Mazón, que dimitió el pasado 3 de noviembre. EFE/Biel Aliño / Biel Aliño / EFE

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Diego Aitor San José

Valencia

La secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, ha exigido al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, el "cese inmediato" del presidente de la Diputación de València y líder del PP en esta provincia, Vicent Mompó, por "insultar" de manera "reincidente" a la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV, Diana Morant.

La polémica surgió a raíz de un mensaje de Mompó en su cuenta de 'X' publicado este viernes, en respuesta a un tuit de Morant del día anterior que reaccionaba a una información periodística sobre el informe de la Jefatura de Recursos Humanos de la Diputación trasladado a la jueza de Catarroja que instruye la gestión de la dana.

El juzgado solicitaba información sobre si en la lista de difusión a la que se envió el correo por el que se acordaba la suspensión de la actividad de los centros dependientes de la corporación provincial y el cierre --a partir de las 14.00 horas del día de la dana-- estaban incluidos todos los diputados y sus asesores y para que informara de las suspensiones de cursos de formación. Recursos Humanos de la Diputación confirmó que el listado incluía a los diputados y diputadas, asesores, presidente y vicepresidenta.

En su mensaje de X publicado el jueves, Morant señalaba y criticaba: "Así de claro: la Diputació de València avisó a sus trabajadores y suspendió actividades por la dana. Su presidente, que estaba en el Cecopi, lo sabía. Mompó conocía las medidas preventivas, pero decidió avisar solo a su entorno. Al resto de valencianos, no".

Mompó respindió este viernes al tuit de la líder del PSPV: "Los valencianos de cordura intentábamos ayudar. En cambio, tú apareciste dos días después en el helicóptero Pedro Sánchez, el de 'Si quieren más recursos, que los pidan'. Todo el mundo sabe que, en las tragedias que hemos sufrido, te ha preocupado mucho más dónde están las cámaras que las personas afectadas". Seguidamente, recrimina a Morant: "Diana, siempre serás la hija de Zapatero, la lameculos de Sánchez. No vales para nada, así de claro".

Machismo e insulto

En declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press, Diana Morant reconoció sentirse "víctima de machismo" y ha censurado que "tampoco" es un hecho "aislado": "Vienen tratándome así desde hace mucho tiempo".

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La respuesta a una crítica política ha sido el "machismo" y el "insulto", reclacó Diana Morant, que acusó Mompó de "falta de argumentos" y de ser el "delfín" del expresidente de la Generalitat Carlos Mazón. A su entender, Mompó "quiere ser el sucesor" del que fuera jefe del Consell y postularse para ser "el candidato".

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Fuente: Levante - EMV

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