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El PP rechaza el nuevo modelo de financiación aprobado: "Es una traición a los españoles y un chantaje del independentismo"

Los populares critican que la financiación autonómica se negocie a espaldas de las autonomías y sea fruto de un acuerdo bilateral entre Sánchez y ERC

La consejera de Andalucia, Carolina España, realiza declaraciones , junto a consejeros del Partido Popular, al finalizar la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

La consejera de Andalucia, Carolina España, realiza declaraciones , junto a consejeros del Partido Popular, al finalizar la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. / José Luis Roca / EPC

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I. M.

Sevilla

El Gobierno logró sacar adelante este viernes el nuevo modelo de financiación autonómica en el Consejo de Política Fiscal y Financiera gracias al voto de calidad del Ministerio de Hacienda y al apoyo de Canarias y Cataluña. El resto de comunidades gobernadas por el Partido Popular votaron en contra, al igual que dos gobiernos socialistas, Asturias y Castilla-La Mancha.

La posición de Andalucía fue especialmente relevante. La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ejerció como portavoz de las comunidades del PP tras la reunión y encabezó el rechazo de los gobiernos populares al sistema propuesto por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

“Ha recibido un no alto y rotundo porque el 90% de los territorios hemos votado que no a este nuevo sistema de financiación”, afirmó España, que denunció que el modelo “privilegia fundamentalmente a una comunidad, Cataluña”, y reclamó que la negociación vuelva a empezar desde cero con la participación de todas las autonomías.

El PP sostiene que el nuevo modelo rompe el principio de igualdad entre españoles recogido en la Constitución y critica que su origen esté en el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y Esquerra Republicana para garantizar apoyos parlamentarios. “La financiación autonómica no puede negociarse a espaldas de las comunidades autónomas ni ser fruto de un acuerdo bilateral entre Pedro Sánchez y ERC”, señaló la consejera andaluza.

Los populares califican el sistema como una cesión a los independentistas y acusan al Gobierno de actuar desde una posición de debilidad. “Es una traición a las comunidades autónomas y una tomadura de pelo a los españoles”, afirmó España.

El Ejecutivo defiende, por su parte, que el nuevo modelo incorpora más recursos para las comunidades —con una aportación adicional de 21.000 millones de euros— y permite avanzar en la reducción de las diferencias territoriales, aunque las comunidades del PP consideran que no resuelve los problemas estructurales del sistema y que introduce privilegios para Cataluña.

La reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera evidenció así una nueva batalla territorial entre Gobierno y oposición. Andalucía, que durante décadas reclamó una financiación más justa como una de las comunidades más pobladas del país, se sitúa ahora como punta de lanza del PP contra el modelo impulsado por Moncloa.

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Ceuta también participó en la reunión y su consejera de Hacienda intervino para trasladar sus reivindicaciones y recibir el respaldo del resto de comunidades gobernadas por el PP.

Fuente: El Correo de Andalucía

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