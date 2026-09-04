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CASO ZAPATERO

El juez Calama rechaza anular la investigación contra Zapatero: "Se ajustó a las reglas"

El magistrado de la Audiencia Nacional frustra la pretensión del expresidente del Gobierno de invalidar las pesquisas

Archivo - El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Archivo.

Archivo - El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Archivo. / Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

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Tono Calleja Flórez

Cristina Gallardo

MADRID

El juez José Luis Calama, que instruye el caso Zapatero, ha rechazado en un auto de 4 de septiembre el incidente de nulidad que interpuso el abogado del expresidente del Gobierno y asegura que la decisión de la titular de la Plaza número 15 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid, María Esperanza Collazos, de inhibirse a la Audiencia Nacional "se ajustó a las reglas legales de competencia y reparto, sin producir desviación procesal alguna que pudiera afectar al derecho fundamental invocado".

"No existe la alegada parquedad en la fundamentación del auto de inhibición. Y aun cuando así hubiera sido, un fundamento parco no determina ausencia de motivación ni convierte la decisión en arbitraria. [...] En cuanto a la inhibición directa, sin pasar por reparto, este órgano judicial ya había incoado diligencias previas por los mismos hechos con anterioridad a la apertura de la pieza separada objeto de inhibición", explica el magistrado.

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Asimismo, en la resolución el instructor recuerda que la Audiencia Nacional avaló el pasado 29 de julio sin ambages la legalidad de la apertura del caso Zapatero que llevó a cabo la jueza, según especifica un auto de 29 de julio, adelantado por EL PERIÓDICO. La magistrada había dictado el 28 de noviembre de 2025 un auto en el que aceptaba a trámite una denuncia que había interpuesto la fiscal de Anticorrupción Elena Lorente, y acordó la apertura de una pieza separada del caso Plus Ultra, cuya investigación inicial había sobreseído mediante un auto de enero de 2023, que fue confirmado el 14 de abril del mismo año por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid. En concreto, la Sala "mantuvo el sobreseimiento provisional y no el sobreseimiento libre como pretendía el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado", detalla la resolución judicial.

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Fuente: El Periódico

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