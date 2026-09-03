La venta de equipos para cruzar a nado a Ceuta revive en Marruecos animada por migrantes que cuentan su éxito en redes sociales

Sonrientes, haciendo la V de la victoria, paseando por una avenida ceutí, a la europea… los migrantes de la oleada de nadadores que arribaba a Ceuta en paulatino incremento desde comienzos de verano hasta el final de julio se han retratado felices, como protagonistas de historias que salen bien. La unidad de Inteligencia de Extranjería de la Policía Nacional monitorizó muchos de esos relatos online antes de la entrada masiva de extranjeros en Ceuta de los pasados 30 y 31 de julio. Ese tipo de vídeos explican que, un mes después de esa avalancha, perviva con intensidad un mercadeo de trajes de neopreno y aletas para nuevos candidatos a intentar el cruce.

Esos vídeos virales de nadadores triunfantes pululando por TikTok, Discord, Facebook y Telegram encandilan a otros migrantes cada año. No hay en esas comunidades de internet el realista contrapeso de las historias que acaban muy mal, en el fondo del mar, más de un centenar en esta crisis. Esas historias no se graban ni pueblan las redes sociales. Y esa es otra razón por la que sigue habiendo numerosos clientes dispuestos a gastarse lo que no tienen en equipos de ayuda a la natación en el agua fría del mar, pese a lo sucedido en Ceuta.

Cuando la crisis en la ciudad autónoma acumula días aún sin solución, las fuerzas de seguridad ven revivir el mercado online del neopreno. Fuentes de la Policía Nacional explican que las ventas no tienen ahora el ritmo que llegó a tener días antes de la entrada masiva en Ceuta, pero que, tras un periodo de parón, van reactivándose.

Un traje de goma por un sueldo

Para los expertos en inmigración de las Fuerzas de Seguridad, el ritmo de compras de trajes de neopreno, aletas, carcasas estancas para móviles, mochilas impermeables, flotadores… es un indicador de posibles nuevos intentos masivos de entrada en territorio español. Se constata en uno de los informes del Centro de Inmigración y Fronteras (CENIF), la unidad de inteligencia de la Comisaría General de Extranjería, difundido este jueves mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, daba su versión de la crisis al Congreso.

Anuncios de venta de material de natación en un portal marroquí de compraventa entre particulares. Los precios / El Periódico

Hay dos canales de venta de material para los migrantes nadadores. Fuentes de la Guardia Civil explican que las ofertas clandestinas de mafiosos, con material reciclado, de segunda mano, o nuevo y barato, pierden prestigio en Marruecos por estafas que se dieron durante los días de la entrada masiva.

El otro canal es el de la venta entre particulares de todo el país, desde Casablanca a Tánger, en portales de intercambio de mercancías. En uno de ellos, de alta audiencia, este diario ha podido comprobar grandes saltos en los precios de ofertas de los últimos días.

Para una travesía larga, a solas, de noche o entre la bruma veraniega de la costa ceutí, es imprescindible la segunda piel de goma. En época estival, la temperatura nocturna del agua en Ceuta alcanza difícilmente los 22 grados, como en las playas del Cantábrico. En una natación prolongada, sin neopreno se presentarán problemas con el frío.

Las aletas se hacen muy convenientes también. La distancia a nado desde la playa de Castillejos hasta la del Tarajal bordeando el espigón, de unos 3.000 metros, puede estirarse hasta los 5.000 dependiendo de las corrientes y de la visibilidad desde la costa, que los nadadores tratan de evitar saltando, si es posible, en noche con fases menores de luna.

La compraventa de trajes de neopreno es un indicador para la Policía Nacional. Fragmento de un informe policial del 28 de julio. / TDH

Los precios en intercambios entre particulares se mueven en un abanico amplio. Entre los 4.299 dirhams (395 euros) de los monos de mayor calidad hasta los 180 (16 euros) por los de menos espesor, de los que usan los surfistas. En ese nivel están también las aletas usadas. El salario mínimo (agrario) en Marruecos es de 2.923 dirhams brutos (269 euros), según datos oficiales de 2025, los últimos publicados.

El marketing más directo que recibe la inmigración está en los vídeos de migrantes en redes sociales. Este verano se ha hecho viral, entre otros, uno de un muchacho rodándose a sí mismo mientras nada (supuestamente) hacia Ceuta.

Otro de los monitorizados por miembros de las fuerzas de seguridad cuenta la historia de Yussef, joven atlético del sur, la playa en la que entrenaba en Marruecos, su trayecto en camioneta hasta la frontera con Ceuta, su llegada nocturna a la ciudad española en los días previos a la avalancha del final de julio… Él mismo mete frases en su videopost de Tiktok: “Aquí entrenaba yo”, “Aquí estoy llegando…”. Sus espectadores le felicitan y bendicen en los comentarios: “Gracias a Alá por tu seguridad. Eres joven. Cuida de fu familia. Aprende el idioma para que puedas disfrutar de la vida. Sal y diviértete, pero aléjate de los problemas…”, le dice uno de ellos.

Indicador migratorio

El 28 de julio, 24 horas antes de que el CNI avisara en Ceuta de un aumento exponencial de adhesión a redes sociales en torno al tema de entrar en Ceuta, el CENIF de la Policía difundió a las unidades de Extranjería un informe sobre posibilidades de asalto masivo a la línea fronteriza de Ceuta el 30 de julio.

El informe describió una ventana de oportunidad para los migrantes irregulares, que llama “patrón geopolítico”, que se basaba en tres narrativas: que se iba a producir una relajación de la vigilancia de la frontera por parte de Marruecos por la Fiesta del Trono, que Rabat quería reforzar a nivel internacional el mensaje de que el flujo migratorio depende de su mano y que los candidatos a saltar fuera del país saben de esa “permisividad temporal”.

Eran tres señales del riesgo que apreció la Policía. Pero su monitoreo en redes sociales marroquís detectaba una actividad el 28 de julio mucho menor de la que se produjo el día 29, a solo unas horas de la entrada masiva de extranjeros por la playa ceutí del Tarajal.

El día 27, según el texto de la Policía, en Facebook “comienza a apreciarse un ligero incremento de publicaciones relacionadas con ofrecimiento y venta de trajes de neopreno y aletas de natación”. Esa tendencia, decía el informe, “se encuentra en fase incipiente” y sin “un incremento estadísticamente significativo”. Pero alertaba de un posible “cambio de comportamiento que conviene seguir monitorizando”.

Primaba la venta clandestina. El cambio en la más visible, efectivamente, se produjo, pero al alza y rápidamente, según fuentes de Defensa.