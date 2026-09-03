Retrato del cabecilla marroquí que guiaba en la entrada masiva a Ceuta: "Varón, atlético, pelo arreglado, sin chanclas...”

La Policía les atribuye un papel clave en el asalto de 70.000 personas a la frontera de Ceuta, tanto el 30 como el 31 de julio. Reciben el nombre de “agentes dinamizadores”, y por primera vez los describe un documento policial oficial en un incidente migratorio masivo contra gobiernos europeos.

En el informe que el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Comisaría de Extranjería de la Policía elevó a la juez María Tardón, al que ha tenido acceso este diario y que este miércoles causó una crisis interna en Interior, destacan elementos de sospecha como la acción de estos individuos sin uniforme. La cúpula policial e Interior no consideran su detección una prueba de una orquestación marroquí de la avalancha, pero esa detección sí sostiene la aseveración policial de que la riada humana no fue espontánea, sino organizada.

Hubo, según el informe, “efectivos uniformados de Fuerzas de Seguridad de Marruecos que dan indicaciones a los inmigrantes para acceder a España”. Y hubo estos otros cabecillas no uniformados, a los que, sin que pueda atribuirles dependencia probada de Rabat, el CENIF considera un eslabón central en el “guiado activo de la masa” durante el asalto.

Rasgos principales de estos líderes: adultos no demasiado jóvenes, sin aspecto empobrecido, en buena forma física, sin actitud histérica, actuando al margen de la riada y con pose o acciones de mando.

Retrato robot

Los agentes de la unidad de inteligencia de Extranjería adjuntan fotos y vídeos de estos “presuntos agentes marroquíes”, como también se les llama en el informe. En general son “individuos no uniformados que, aparentemente integrados en la masa y/o en la proximidad de dispositivos policiales, actúan, al margen de la actividad de la multitud, como gestores del proceso, monitorizando en algunos casos e impulsando y dirigiendo en otros a la masa de personas en dirección al Espigón del Tarajal”.

Hecha la definición del cabecilla en el asalto a la frontera, el informe añade los elementos del retrato robot. Se trata de un grupo cuyos actores son varones, de “entre 30 y 50 años aproximadamente”, con “complexión fuerte o atlética” y con “pelo corto (arreglado)”, dice el informe policial.

Los agentes que han redactado las más de 50 páginas elevadas a la jueza señalan que estos dinamizadores no visten como los demás en la riada humana. “La vestimenta no coincide con la de la mayoría de personas que tratan de entrar/salir de Ceuta”.

Los policías se han fijado en que “visten camisetas o polos de colores neutros y poco llamativos, sin estampados, pantalón largo, gorra, calzado deportivo cerrado (en lugar de las sandalias o chancletas que lleva la mayoría de la gente)”.

Otro detalle de este boceto del supuesto agente camuflado: actúa “en muchos casos llevando consigo mochilas, riñoneras o pequeños bolsos de mano”.

Concentrados en su misión

Entre esos brochazos del retrato robot del infiltrado en la avalancha sobre Ceuta está también el comportamiento durante los hechos del 30 y 31 de julio. En fuentes abiertas, vídeos aportados por ciudadanos o de redes sociales, los agentes de Policía les han visto “impartiendo instrucciones a las Fuerzas de Seguridad de Marruecos”.

En general, les detectan “un comportamiento que no encaja con la dinámica de comportamiento de la masa que realiza la entrada/salida de territorio español”. Ese comportamiento se desprende de “actitudes de control, liderazgo y dirección de la situación frente a las personas que les rodean”.

Imagen del vídeo más conocido en redes sociales de migrantes descendiendo de un camión ante los ojos de un gendarme marroquí en Tetuán, y supuestamente con destino a Ceuta, el 30 de julio. / Hussein EA

Para la Policía Nacional, esas actitudes y actuaciones responden a un patrón. El informe enviado a la juez Tardón describe “una conducta atenta al entorno, que transmite aplomo, centralidad, diferenciación, liderazgo, etc, respecto a la masa de personas que les rodea”.

Como si fueran pastores de un rebaño, “caminan en sentido contrario al flujo de personas, apartándose de las vías de paso mientas observan el paso de los grupos”. Pero, además, se les ha visto “arengando a la masa para continuar la marcha, ayudando a otros a salvar obstáculos en el camino” o bien “grabando el discurrir de la masa de personas o manteniendo conversaciones permanentemente por el teléfono móvil como si registrasen o monitorizasen el acontecimiento”.

Señalar infiltrados

No hay precedentes de un perfil de cabecilla clandestino y una actuación descritas de este modo en un informe policial dado a conocer tras otras oleadas de migrantes lanzados contra las fronteras de países europeos en incidentes similares.

No lo hubo tras la crisis de Ceuta, ni tampoco en las que, desde Turquía o Bielorrusia, se orquestaron en el pasado. Dice el dosier policial enviado a la Audiencia Nacional que los promotores de este tipo de envíos de multitudes han ido aprendiendo de experiencias anteriores, como la entrada masiva en Ceuta del 17 de mayo de 2021.

En aquel suceso, los informes de Policía y Guardia Civil posteriores hablaron de gendarmes marroquís de uniforme dejando pasar a los migrantes. En ese caso, tenían un papel de facilitadores, en un escalón de proactividad inferior al de los “dinamizadores” infiltrados descritos en esta ocasión.

En otros ataques híbridos instrumentalizando a multitudes de migrantes, los informes publicados no hablaron de esta figura. En 2021, durante una oleada migratoria impulsada desde Bielorrusia contra Polonia, la policía polaca describió acciones de guías bielorrusos de la multitud, conduciéndola hacia la frontera, y provocadores bielorrusos en la línea misma fronteriza. Esos provocadores incluso, llegaron a intentos registrados de derribo de la valla o ataques arrojando objetos a distancia a militares polacos, desde el lado bielorruso.

La infiltración de agentes marroquís entre la multitud que la Policía Nacional sostiene como una sospecha es hasta el momento una detección nueva en el fenómeno. En el caso de la avalancha migratoria de refugiados de Oriente Medio desde Turquía hacia Grecia en 2020, las autoridades griegas también detectaron guías y organizadores, pero siempre al otro lado de la frontera: no publicaron informes de actuación de agentes extranjeros en su propio territorio.