La Policía alerta tras la crisis de Ceuta del riesgo de reactivar la ruta migratoria hacia Canarias

La crisis migratoria que vivió Ceuta a finales de julio ha llevado a la Policía Nacional a reforzar la vigilancia sobre otros puntos de entrada irregular a España, entre ellos Canarias. El polémico informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) sobre la crisis de Ceuta también advierte del riesgo de que los movimientos detectados tras la entrada masiva en la ciudad autónoma puedan tener también consecuencias sobre el Archipiélago.

El documento señala que, tras los acontecimientos de Ceuta, se emitieron alertas relacionadas con la posibilidad de que se produjera una “reactivación de flujos migratorios desde Marruecos hacia las Islas Canarias”. Estas comunicaciones fueron trasladadas a distintos organismos policiales ante el riesgo de un incremento de las llegadas de embarcaciones irregulares.

Una de esas alertas, fechada el 31 de julio de 2026, fue dirigida específicamente a la Jefatura Superior de Policía de las Islas Canarias por el posible aumento de llegadas de pateras al Archipiélago.

Canarias aparece en el mapa de las rutas migratorias desde Marruecos

El informe policial incluye a Canarias dentro del análisis de las principales rutas utilizadas por las organizaciones dedicadas al traslado irregular de personas. En concreto, identifica el trayecto Tantan/Sáhara Occidental–Canarias como una de las rutas migratorias activas, asociada a la utilización de embarcaciones precarias.

La Policía también analiza los perfiles de las personas que utilizan estas rutas. Según el documento, existe un perfil secundario formado principalmente por varones subsaharianos procedentes de países del Sahel o del Golfo de Guinea, de entre 15 y 25 años, que estaría vinculado “casi exclusivamente” a las llegadas a las Islas Canarias.

Además, dentro del análisis de las estructuras criminales que operan en el entorno migratorio, el informe apunta que algunas organizaciones cuentan con capacidad de actuación en la fachada atlántica de Marruecos y las Islas Canarias.

La Policía no vincula las llegadas a Canarias con una operación similar a Ceuta

El informe diferencia el episodio ocurrido en Ceuta de las rutas migratorias habituales hacia Canarias. Según el análisis policial, la entrada masiva registrada en la ciudad autónoma respondió a un proceso concreto de movilización, con miles de personas concentradas en un punto fronterizo determinado, y no a la operativa habitual de las redes de tráfico de personas.

En el caso de Canarias, las referencias del documento se centran en la posibilidad de un repunte de los flujos migratorios y en la vigilancia de las rutas atlánticas, pero no recoge una previsión de una entrada masiva de las dimensiones de la registrada en Ceuta.

La ruta atlántica mantiene la presión migratoria

El informe sitúa la vía atlántica como uno de los corredores utilizados por las redes de inmigración irregular desde la costa africana. En este contexto, Canarias aparece vinculada a salidas desde el entorno del Sáhara Occidental y Marruecos hacia las islas mediante embarcaciones de menor tamaño y peores condiciones de navegación.

La advertencia policial llega después de un episodio que el propio CENIF considera excepcional por su magnitud: una entrada masiva en Ceuta que, según el informe, estuvo precedida por un aumento de la presión migratoria y por alertas sobre posibles movimientos posteriores hacia otros puntos del territorio español.