Debate en el Congreso sobre Ceuta
Feijóo culpa a Marruecos de la "invasión" y advierte a Sánchez que "pagará ante la Justicia"
Alberto Núñez Feijóo exige a Pedro Sánchez que no priorice su miedo personal sobre el interés nacional ante el presunto chantaje marroquí
El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, realizó un discurso muy duro de réplica a Pedro Sánchez en el que señaló de manera indubitada a la responsabilidad de Marruecos en la avalancha migratoria sobre Ceuta de los últimos días de julio y advirtió en tono enfático al presidente del Gobierno: "Míreme: la va a pagar, ante la Justicia y en las urnas". El presidente del Partido Popular (PP) acusó a Sánchez de haber tenido información de lo que podía ocurrir y no haber actuado adecuadamente. "La operación salió de Marruecos, fue consentida y hay indicios de que Marruecos la coordinó y el Gobierno sabía de ello", señaló desde la tribuna de oradores, donde como es habitual fue vitoreado por la bancada popular.
Feijóo reaccionó al anuncio hecho público por Sánchez de que el 21 de agosto se había convocado a la embajadora de Marruecos en España, Karima Benyaich, después de que dos ministros marroquíes hicieran declaraciones sobre la marroquinidad de sendas ciudades autónomas españolas. Le reprochó que se hubiera realizado "de manera clandestina" y, de manera más clara que nunca, señaló a la intervención del teléfono del presidente y de varios de sus ministros con el sistema israelí Pegasus. "¿Qué documento o conversación o indicio había en su teléfono? ¿qué sabe Marruecos de usted?", le espetó en forma de interrogación retórica, antes de concluir: "Ningún miedo personal puede estar por encima del interés nacional; España no puede tener un presidente bajo chantaje".
Noticia en elaboración.
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Fuente: El Periódico
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