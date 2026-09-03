Ayuso no logra que las CCAA del PP secunden el plante a Hacienda

El último movimiento de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no ha logrado sus objetivos. A primera hora de este jueves, poco después de que finalizase el pleno extraordinario en el Congreso de los Diputados sobre la crisis en Ceuta, con la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la Comunidad de Madrid anunciaba su plante este viernes a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en la que el ministro de Hacienda, Arcadi España, pretende sacar adelante su plan para un nuevo modelo de financiación autonómica.

Una ausencia con la que el gobierno madrileño, según trasladaron fuentes del mismo, pretendía impedir que la reunión del ministro España con los consejeros de Hacienda regionales tuviera el quorum mínimo para llevarse a cabo. Tras reiterar su rechazo a un modelo para que las comunidades autónomas financien sus servicios públicos que según el gobierno de Ayuso "rompe la igualdad de todos los españoles" e incluso "persigue blanquear la deuda generada por la gestión corrupta de los gobiernos independentistas", Madrid concluía: "La única manera de que este acuerdo no pueda materializarse mañana [por el viernes] en el Consejo de Política Fiscal y Financiera es que no haya quorum en la reunión".

Una estrategia que Sol trasladó al resto de gobiernos autonómicos populares e incluso a la dirección nacional del Partido Popular (PP). Veinticuatro horas antes de esta comunicación, Ayuso y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, coincidieron con motivo de la concentración en defensa de Ceuta celebrada en el Ayuntamiento de Madrid, a la que asistieron en primera línea mientras el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, leía junto a su equipo de gobierno la declaración pactada en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Pero el resto de comunidades donde gobierna el PP con o sin Vox, la mayoría de las diecisiete, el rechazo a esa estrategia diseñada desde la Puerta del Sol fue cayendo por goteo. Una a una, las comunidades en manos conservadoras confirmaban que sí estarían en el encuentro de este viernes en la sede del Ministerio de Hacienda en Madrid, desbaratando así el plante propugnado por Madrid. Desde la Comunidad Valenciana, presidida por Juan Francisco Pérez Llorca, a la Xunta de Galicia, presidida por José Manuel Rueda, pasando por la Andalucía de Juan Manuel Moreno o al Aragón de Jorge Azcón, entre otras.

La existencia de quorum en la reunión del Gobierno central con todas las consejerías de Hacienda (salvo la de Madrid, claro) no es baladí, pues en esas circunstancias, y pese a la abrumadora mayoría de gobiernos regionales del PP (once de los quince de régimen común, excluidos los de Navarra y el País Vasco) el ministro Arcadi España podrá sacar adelante su propuesta con el apoyo de la Generalitat de Salvador Illa y del Gobierno de Canarias que preside el nacionalista Fernando Clavijo (en coalición con el PP) y su propio voto, de calidad. Y eso pese a las reticencias de una de las cuatro comunidades de color socialista, el Principado de Asturias que preside Adrián Barbón, cuyo voto Hacienda no tiene garantizado.

Noticias relacionadas

En cualquier caso, el nuevo sistema de financiación autonómica, caducado desde hace más de una década, tiene sí o sí que pasar por el refrendo de las Cortes, y es precisamente en el Congreso de los Diputados donde el Gobierno está muy lejos de poder sacarlo adelante, como por lo demás le ocurre con muchas otras iniciativas, incluidos los Presupuestos Generales del Estado, la otra gran carpeta que el ministro España heredó este año de su antecesora, María Jesús Montero, hoy secretaria general del PSOE de Andalucía.