Vivas asegura que Ceuta está "en peligro", pero sigue "en pie" por un pueblo que ni vende ni se rinde

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha subrayado este miércoles que esta ciudad autónoma está “en peligro” por la entrada de más de 80.000 personas los días 30 y 31 de julio pero ha dejado claro que la ciudad sigue “en pie” gracias a la “firme determinación” de un pueblo “que no se rinde, no se vende y se defiende”.

Vivas se ha expresado así en el acto institucional del Día de Ceuta que se ha celebrado en el Teatro del Revellín y al que asiste, entre otros, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. Y también los ministros de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y la de Migraciones, Elma Saiz, que según presentes en el acto, han sido el centro de las críticas a la gestión del Gobierno. Realizada incluso por uno de los premiados que denunció desde el escenarios que el Ejecutivo ha "abandonado" a los ceutíes ante la "invasión" de los últimos días de julio porque el Gobierno socialista "no está haciendo nada".

Juan Jesús Vivas, según recoge EFE, comenzó su discurso aludiendo al “ataque" a la "integridad territorial” sufrido a finales de julio a una ciudad que está “triste, herida, indignada, con el alma en vilo pero que sigue en pie”. Pero remarcó que la sociedad ceutí está demostrando ser “un pueblo maduro, que no cae en la provocación de quienes, aprovechando la dificultad, pretenden dividirnos; un pueblo que no pierde la calma ni con el alma en vilo”.

Como es habitual en sus intervenciones desde el inicio de esta crisis, el alcalde ceutí ensalza que Ceuta está en pie gracias a las múltiples muestras de apoyo y solidaridad recibidas desde todos los rincones de España y que les hacen sentir que no están solos "para afrontar un desafío nunca antes conocido”.

El sentir en la ciudad de este día festivo es radicalemente opuesto en esta ocasión a la de otros años. Pero también con el deseo, comparten varios ceutíes a EL PERIÓDICO, de reivindicación de las raíces de este enclave: sociedad multicultural, de convivencia de distinas religiones, con un profundo amor por la ciudad y el país.

Daño demoledor

El presidente autonómico señaló la entrada masiva de migrantes ha supuesto un daño “enorme, casi demoledor, ya que la ciudad ha dejado de ser lo que era hace apenas un mes y los ceutíes se han visto obligados a cambiar drásticamente sus hábitos de vida". Ceuta, ha proseguido, "se encuentra en situación de alto riesgo para la seguridad ciudadana, para la sanidad y la salud pública y para la convivencia”.

Para él, “no se trata de una mera crisis migratoria sino de un asunto que afecta a la seguridad nacional y uno de los más graves ocurridos en España durante los últimos cincuenta años. Ha sido una invasión”. Por eso, dijo, toca poner todas las energías en “sacar a Ceuta de la UCI, en volver a la normalidad y liberar a Ceuta de una tensión y de una carga que le resulta insoportable”.

Una vez más, Vivas insistió en que la vuelta a la normalidad en la ciudad solo “puede y debe lograr a través de una sola vía: el retorno a Marruecos de todos los que llegaron de manera masiva e ilegal y que aún permanecen en la ciudad. La vuelta a la normalidad debe ser urgente porque Ceuta no aguanta más”. La ciudad “no puede seguir viviendo en una olla a presión”, pero mientras se vuelve a la normalidad pidió compensar las pérdidas causadas al tejido productivo local, reforzar los cuerpos y fuerzas de seguridad y atender la emergencia humanitaria derivada de la “invasión”.

Exigencia a Marruecos

Desde el principio de esta coyuntura, Vivas tiene puesto el foco en Marruecos. Y en su discurso pidió que se le exija al país vecino, “con la debida firmeza y claridad, que respete" la integridad territorial, además de fortalecer sus capacidades disuasorias "en todos los campos”.

A su juicio, el control y la vigilancia de la frontera “no puede estar en manos de Marruecos; tiene que estar en manos de España y de Europa, lo que requiere de la realización de las obras de infraestructuras precisas”.

En este sentido también demandó al Estado que “no puede replegarse en Ceuta”, ha solicitado un estatus específico en la Unión Europea “equiparable al de las regiones ultraperiféricas” y un “replanteamiento en profundidad” de la normativa de devoluciones, expulsiones, rechazos y solicitudes de asilo.

En un contexto en el que se han sucedido reivindicaciones de Marruecos sobre la soberanía de Ceuta y Melilla, Vivas recordó que Ceuta es España “desde el origen del hecho hispano” y que el ayuntamiento de la ciudad fue uno de los primeros “en ver la luz” al amparo de la Constitución de 1812. “Que Ceuta es España lo avala la historia, lo acredita el derecho y lo quieren los ceutíes, recen como recen”, remachó.

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Tras felicitar a los condecorados con la Medalla de la Autonomía, finalizó su intervención -recogida por EFE- con la convicción de que Ceuta “superará este momento crítico y saldrá fortalecida, con renovadas energías y nuevos horizontes”.

Fuente: El Periódico