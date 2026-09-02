Protesta multitudinaria
Miles de personas se manifiestan al grito de "Ceuta unida jamás será vencida" en defensa de la ciudad
La convocatoria, la más multitudinaria de su historia reciente, pretende trasladar un mensaje de unidad y defensa de Ceuta, así como reclamar una respuesta ante las circunstancias que atraviesa
EFE
Miles de personas se manifiestan esta tarde por las calles de Ceuta, coincidiendo con el día de la ciudad autónoma, en una movilización convocada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) como muestra de apoyo ante la situación que atraviesa desde el pasado 30 de julio, cuando se produjo la entrada masiva de migrantes.
La manifestación, bajo el lema 'Ceuta no se vende, Ceuta se defiende', comenzó en el Patio de Armas de las Murallas Reales y ha recorrido las calles del centro de la ciudad hasta llegar a las puertas del Palacio Autonómico, donde el presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas, se dirigió a los presentes, que respondían con aplausos. Los cánticos contra la gestión del Gobierno que preside Pedro Sánchez se intercalaban, con cánticos de "Ceuta unida jamás será vencida".
Los participantes, entre los que se encuentran vecinos de la ciudad y representantes de distintos colectivos, portan numerosas banderas de Ceuta y de España, que han llenado las calles en una jornada en la que la ciudad reclama respaldo ante la situación derivada de la llegada masiva de migrantes, según relata EFE.
La convocatoria, la más multitudinaria de su historia reciente, pretende trasladar un mensaje de unidad y defensa de Ceuta, así como reclamar una respuesta ante las circunstancias que atraviesa. "Está siendo histórico", apuntan a EL PERIÓDICO ceutíes participantes en la marcha.
La movilización se desarrolla en una jornada especialmente significativa para los ceutíes, al coincidir la celebración del Día de Ceuta con una convocatoria de respaldo que se ha extendido a otros puntos del territorio nacional.
Fuente: El Periódico
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