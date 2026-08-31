Vivas califica de "inaceptable" la respuesta del Gobierno ante la presión migratoria en Ceuta y reclama más recursos

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha criticado este lunes la respuesta del Gobierno ante los últimos episodios de presión migratoria registrados en la ciudad autónoma, una situación que, a su juicio, desbordó el ámbito estrictamente migratorio y afectó directamente a la seguridad y a la integridad territorial. Vivas ha calificado de "incomprensible, inexplicable e inaceptable" la actuación del Ejecutivo central y ha reclamado una mayor implicación del Estado ante unas circunstancias que considera excepcionales.

Durante una entrevista en la cadena Cope, el presidente ceutí ha insistido en que lo ocurrido no puede definirse únicamente como una crisis migratoria, sino que se trata de "una invasión" y una vulneración de la integridad territorial de Ceuta y, por extensión, de España. En este sentido, ha recordado que el propio presidente del Gobierno se refirió el pasado 31 de julio a la necesidad de garantizar la integridad territorial, una cuestión que Vivas considera esencial a la hora de analizar la gravedad de los acontecimientos.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha explicado que, antes de que la situación alcanzara sus mayores niveles de presión, Ceuta ya había trasladado distintas advertencias a la Administración General del Estado ante el incremento de las llegadas. Según los datos expuestos por Vivas, la ciudad pasó en apenas una semana de atender a unos 180 menores a hacerse cargo de alrededor de 800, mientras que durante ese mismo periodo se contabilizaron unas 1.500 entradas irregulares.

Ante esa evolución, el presidente ceutí asegura que mantuvo contactos con Presidencia del Gobierno y con los ministerios del Interior, Defensa y Asuntos Exteriores para reclamar la declaración de una emergencia de protección civil y la creación de un mando único que permitiera coordinar la respuesta. Sin embargo, ha lamentado que inicialmente no se otorgara a la situación la gravedad que, en su opinión, requería, al tiempo que ha criticado que la designación de ese mando único se demorara aproximadamente un mes. Vivas ha señalado además que uno de los principales problemas sigue siendo la dificultad para conocer con exactitud cuántas personas han accedido irregularmente al territorio y cuál es su identidad, por lo que ha reclamado una respuesta más coordinada entre administraciones y un refuerzo de los mecanismos de control, identificación y gestión de los expedientes.

Más medios del Estado y una mayor implicación europea

El presidente de Ceuta ha defendido que el impacto de este tipo de episodios debe analizarse teniendo en cuenta las dimensiones y características de la ciudad, que cuenta con alrededor de 80.000 habitantes y una frontera terrestre especialmente sensible. Para explicar la magnitud de la presión soportada, ha recurrido a una comparación con Madrid, señalando que, trasladada proporcionalmente a una gran capital, una situación similar supondría la llegada de millones de personas en un periodo muy reducido de tiempo.

A partir de ese escenario, Vivas ha subrayado que la defensa de la soberanía y de la integridad territorial debe situarse por encima de las diferencias políticas, al considerar que cualquier incidente que afecte a Ceuta tiene consecuencias para el conjunto del país. "Cuando se vulnera la integridad territorial de una parte de España, se vulnera la integridad territorial de toda España. Si Ceuta naufraga, naufraga toda España", ha afirmado.

El presidente autonómico ha reclamado también una mayor capacidad administrativa y judicial para agilizar los procedimientos relacionados con las personas que entran de manera irregular, así como más recursos humanos para hacer frente a la situación. Entre las medidas que considera necesarias ha citado el refuerzo de los servicios de extranjería, la incorporación de más intérpretes y una mayor presencia de medios estatales que permitan responder con rapidez a episodios de elevada presión fronteriza.

Vivas ha anunciado, además, que viajará la próxima semana a Europa con el objetivo de trasladar a las instituciones comunitarias la situación que atraviesa Ceuta como frontera sur de la Unión Europea y reclamar una mayor implicación institucional y económica. En su opinión, la posición geográfica de la ciudad exige una atención específica no solo en materia de seguridad y defensa, sino también en ámbitos como la justicia, la sanidad o la educación. En paralelo, el presidente ceutí ha defendido la necesidad de mantener unas relaciones estables con Marruecos, aunque ha señalado que estas deben asentarse sobre los principios de "respeto y reciprocidad", especialmente en todo aquello relacionado con la seguridad fronteriza y la cooperación entre ambos países.

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Vivas ha cerrado su intervención destacando la importancia de preservar la convivencia en Ceuta y de evitar que posibles episodios de tensión puedan afectar a la cohesión social. Aunque ha advertido del riesgo de que determinadas situaciones violentas puedan alterar la estabilidad de la ciudad, ha valorado la respuesta de la sociedad ceutí y ha reivindicado su modelo de convivencia como uno de los principales elementos de cohesión. "La convivencia es la clave de la unidad en la defensa de nuestra españolidad", ha concluido.

Fuente: El Periódico de España