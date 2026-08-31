Sánchez se abre solo a un “adelanto técnico” de las generales e insiste en su intención de volver a presentarse

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantiene su intención de agotar la legislatura y se abre solo a un “adelanto técnico” respecto a la fecha de las generales. Tras descartarse el denominado ‘superdomingo’ electoral, sin hacer coincidir por tanto las generales con las municipales y autonómicas del próximo mes de mayo, el jefe del Ejecutivo ha evitado dar más pistas sobre sus intenciones. Eso sí, se ha mostrado contrario al argumento de algunas voces dentro de su formación que entienden que les favorece ir a las urnas de municipales y autonómicas después de las generales. “Obvian que en las pasadas generales el PSOE sacó mejor resultado que en las autonómicas”, replicó el jefe del Ejecutivo este lunes durante una entrevista en la ‘Cadena Ser’.

Sánchez ha vuelto a insistir en su intención de presentarse a la reelección el próximo año. “Si mi partido quiere”, matizó, para asegurar que lo hará “con las mismas ganas” que en 2019. En este punto argumentó que no está en juego la “alternancia”, sino una “involución” que achacó a los actuales postulados de PP y Vox y contra la que se comprometió a “pelear para que no se dé en nuestro país”.

Sin la intención de hacer cambios en el Gobierno para recta final de la legislatura, y descartando por tanto forzar dimisiones por la gestión de la crisis en Ceuta, Sánchez ha abierto el marco temporal para la presentación de los Presupuestos. Su compromiso es que se van a sustanciar “en el año 2026”. Hasta ahora, en el Ejecutivo se habían referido a la intención de presentarlos en tiempo forma. Esto es, antes del 30 de septiembre, como marca la Constitución.

Además de la crisis en Ceuta, el Ejecutivo se enfrenta en el arranque de este curso político a una compleja situación judicial por la que hasta se vislumbra una hipotética imputación del PSOE por financiación irregular. “Llevan meses analizando las cuentas del PSOE. "El PSOE no se ha financiado irregularmente”, ha defendido tras en valor un ejercicio de “transparencia” con la puesta a disposición de “todas las facturas” desde 2017.

Joyas de Zapatero

Nuevamente defendió la inocencia del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y reiterado su “apoyo”. Sobre la falta de explicaciones sobre las joyas encontradas en su despacho, se limitó a avanzar que “me dijo que mostraría la legalidad de las mismas en sede judicial”, reconociendo varias conversaciones entre ambos.

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En lo referente a las causas contra su hermano, David Sánchez, y esposa, Begoña Gómez, deslizó directamente una suerte de persecución judicial. Sobre el primero, se refirió incluso a una sentencia “injusta” que no se habría producido “sin ser hermano de”. Mismo cuestionamiento que respecto a la causa de su esposa:"Estoy convencido que está en una causa judicial no por ser Begoña Gómez, sino esposa del presidente del Gobierno".