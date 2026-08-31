El PSOE acusa al PP de “manosear” la FEMP para convocar manifestaciones que “no se hacen por Ceuta, sino contra Sánchez”

Las concentraciones convocadas para este miércoles en diversos ayuntamientos al amparo de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) han abierto una guerra entre los dos principales partidos. Los socialistas incluso han enviado una circular interna para dar instrucciones a sus cargos de no asistir. La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha acusado al PP de “manosear” las instituciones para su utilización partidista. “No se hacen por Ceuta, se hacen contra Pedro Sánchez”, ha concluido en rueda de prensa tras la reunión de la ejecutiva tras cuestionar que al PP le importe la ciudad autónoma y busque solo un rédito político de la crisis en lugar de comportarse como un partido de Estado y colaborar, por ejemplo, en la acogida de menores migrantes.

La primera reunión de la ejecutiva socialista tras el parón estival ha estado centrada únicamente en la crisis que vive la ciudad autónoma desde hace un mes. El mensaje que se ha lanzado es que “el Gobierno ha estado” encima de la situación, a pesar de no encontrarse el jefe del Ejecutivo en Madrid. Ante el hecho de que la ausencia del PSOE en las manifestaciones convocadas para este miércoles pueda tener un alto coste, se ha promovido un manifiesto reclamando “cooperación y solidaridad a todas las administraciones, y que se cumpla la ley”. “Solo así recuperaremos la normalidad cuanto antes”, entienden.

Los socialistas han vuelto a acusar a la oposición de azuzar el discurso del “miedo a la inmigración” y lanzado un llamamiento a la responsabilidad ante la escalada en la tensión en la ciudad autónoma. En este punto se refirió a la presencia de “cuatro encapuchados” que pretenderían “reventar la convivencia y la solidaridad” en Ceuta con acciones violentas.

Frente al hecho de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no descartase esta mañana durante una entrevista en la ‘Cadena Ser’ que se pudiese imputar al PSOE por financiación irregular, aun negando cualquier motivo para ello, en Ferraz aseguran estar “muy tranquilos”. “El PSOE no se ha financiado de manera irregular”, ha asegurado tajante Míguez. “Más desnudos que el PSOE no hay nadie”, añaden fuentes de la dirección al respecto de todas las facturas y pagos que han hecho público.

Presupuestos, otra vez sin fecha

Si la crisis en Ceuta ha centrado la ejecutiva socialista, al igual que lo está haciendo en Moncloa, se evidencia cada vez más un retraso en las carpetas pendientes para el arranque de este curso político. De este modo, la aprobación de los Presupuestos en Consejo de Ministros, inicialmente prevista “en tiempo y forma” para antes del 30 de septiembre, se deja ya en el aire. El propio Sánchez solo se comprometió a sustanciar su debate antes de que acabe el año.

Las principales carpetas y negociaciones que se preveían impulsar durante el arranque del curso político para ir fijando un escaparate electoral han quedado así orilladas tras la orden del jefe del Ejecutivo a los ministerios de centrar todos sus esfuerzos en capear la situación.

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En la dirección socialista, con todo, apuntan que “ahora empieza el curso político” y que irán definiendo el estado de estas carpetas, entre las que se incluye el pospuesto decreto en vivienda, en función de cómo evolucione la situación en Ceuta y la interlocución con el resto de grupos parlamentarios.