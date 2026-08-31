Despacho habitual
Felipe VI se reúne con Sánchez en su primer encuentro tras las vacaciones de verano
La reunión, que estaba agendado desde antes del verano, ha transcurrido con la normalidad habitual
EFE
El rey Felipe VI y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se han reunido esta tarde por primera vez tras las vacaciones estivales en uno de sus despachos habituales y que estaba agendado desde antes del verano, según ha informado el Ejecutivo y han confirmado a EFE fuentes de Zarzuela.
La reunión, una de las que suelen mantener varias veces al mes, ha transcurrido con la normalidad habitual, según han destacado fuentes de Moncloa.
Se trata del primer encuentro que mantienen tras el parón estival, marcado este año por la crisis migratoria en Ceuta y que llega después de que Sánchez haya asegurado este lunes que Felipe VI visitará esta ciudad autónoma y la de Melilla porque hay "argumentos" y "se dan las condiciones" para ello.
El jefe del Ejecutivo no ha confirmado fecha a la espera de concretar con Zarzuela, pero sí ha puesto énfasis en que él ha sido el primer presidente en ejercicio que ha acudido a Ceuta y Melilla en los ochos años que lleva gobernando, mientras que el jefe del Estado, proclamado en 2014, no lo ha hecho todavía, con gobiernos del PP ni con los suyos.
Sin querer revelar si Felipe VI comparte su opinión, remitiéndose a la Casa del Rey, ha añadido que los viajes serán coordinados por el Gobierno con Zarzuela.
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