Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Casa LolaVivienda en IbizaXindriadaAeropuerto
instagramlinkedin

En Directo

Crisis migratoria

Última hora de Ceuta y Melilla, en directo | Sánchez pide comparecer en el Congreso para analizar la crisis

Interior recibió en julio siete avisos escritos, orales y telefónicos del CNI sobre Ceuta pero los vio insuficientes

Miles de migrantes siguen en las calles de Ceuta tres semanas después de la entrada masiva

Miles de migrantes siguen en las calles de Ceuta tres semanas después de la entrada masiva

Javier Vendrell Camacho

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Rubén Gargoi

Sarai Vázquez

La ciudad de Ceuta afronta las secuelas de la entrada masiva de miles de personas procedentes de Marruecos, en una nueva crisis migratoria que ha llevado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a plantearse una reforma de la ley de extranjería para facilitar las repatriaciones en la frontera.

Sigue aquí en directo la última hora de la crisis migratoria.

Actualizar
Ver más
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Alertan del riesgo para los bañistas que llenan es Caló des Mort, en Formentera, ante posibles desprendimientos
  2. Llama la atención: Que Formentera vuelva a quedarse sin inspector de turismo, y que el único que hay se coja vacaciones en pleno verano, que es cuando más se le necesita
  3. Cambio brusco de tiempo en Ibiza: llegan lluvias y tormentas
  4. Ir a Nueva York sin escala desde Ibiza ya tiene precio
  5. La larga espera para velar a un padre en Ibiza: 'Me puse a llorar, la funcionaria me cogió de la mano y le dije que eso no me valía
  6. Las cinco casas más caras de Formentera: casi 10 millones por piscina infinita, viñedos y playa a un minuto
  7. Dos metros y 320 kilos: retiran con una excavadora un atún gigante que aparece muerto en una playa de Formentera
  8. El PSOE acusa a Sant Antoni de cometer varias irregularidades para autorizar la fiesta egipcia

El pianista de Ibiza Joan Guasch crea Debizet, una nueva forma de vivir la música en directo

El pianista de Ibiza Joan Guasch crea Debizet, una nueva forma de vivir la música en directo

La UD Ibiza cancela las presentaciones de Liberto y Pedro Ortiz

La UD Ibiza cancela las presentaciones de Liberto y Pedro Ortiz

«El yate es para tirar el ancla cerca de tu toalla y la música bien alta, que se note que dinero hay a mansalva»: Diana Pintado, sobre la pérdida de la esencia más libre de Ibiza

«El yate es para tirar el ancla cerca de tu toalla y la música bien alta, que se note que dinero hay a mansalva»: Diana Pintado, sobre la pérdida de la esencia más libre de Ibiza

Siete noches de danza en Ibiza: flamenco, urbana y contemporánea por 8 euros en Cas Serres

Siete noches de danza en Ibiza: flamenco, urbana y contemporánea por 8 euros en Cas Serres

Controles de la Policía de Ibiza: las infracciones que más se denuncian

Controles de la Policía de Ibiza: las infracciones que más se denuncian

Una moto pone en riesgo a los peatones en el paseo de Platja d'en Bossa de Ibiza

Una moto pone en riesgo a los peatones en el paseo de Platja d'en Bossa de Ibiza

Una moto pone en riesgo a los peatones en el paseo de Platja d'en Bossa de Ibiza

Los fuegos fatuos toman Teamfight Tactics con la llegada de Foresta encantada y su nueva etapa bajo Unreal Engine

Los fuegos fatuos toman Teamfight Tactics con la llegada de Foresta encantada y su nueva etapa bajo Unreal Engine
Tracking Pixel Contents