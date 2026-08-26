Sánchez lanza a los ministros contra Robles por su versión sobre la alerta del CNI en Ceuta: "Nadie la entiende"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha protagonizado varios desencuentros con diferentes compañeros del Consejo de Ministros. Desde los choques con el titular de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, a cuenta de la ley de secretos oficiales o las responsabilidades sobre Pegasus con el CNI como telón de fondo, hasta los roces competenciales con el de Interior, Fernando Grande-Marlaska. También ha mantenido opiniones disonantes con la línea marcada por Moncloa, como cuando abogó implícitamente por la dimisión del Fiscal General del Estado tras confirmarse su procesamiento. En contra del criterio expresado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Sin embargo, su versión sobre la crisis en Ceuta, al sostener que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sí alertó de la entrada masiva de inmigrantes, supone un salto cualitativo en uno de los asuntos más sensibles en lo que va la legislatura.

Fuentes parlamentarias socialistas reconocen que esta situación “hace mucho daño” al Gobierno y engorda la incertidumbre entre la ciudadanía en un momento ya de por sí de tensión. Sin querer entrar a valorar las consecuencias, un ministro del núcleo duro del jefe del Ejecutivo consultado por este diario lamenta que “no se entiende muy bien lo que está haciendo Robles”.

La sensación es que la titular de Defensa suele marcar territorio en lo relativo al CNI y en ocasiones va por libre, pero en esta ocasión habría dejado al Ejecutivo en una situación extremadamente compleja al visibilizar descoordinación y falta de previsión en la gestión de la crisis. La voz más crítica en el PSOE, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, apuntó por su parte que “no ha habido ni siquiera respuesta” por parte del Gobierno y que el choque genera en la ciudadanía “zozobra, desasosiego e incertidumbre”.

Después del comunicado de la Delegación del Gobierno en Ceuta negando que hubiese recibido información previa del CNI como aseguró Robles el pasado martes en el Congreso, en Moncloa también la contradicen tajantemente. Sin ni siquiera intentar buscar una versión intermedia que aúne lo que defiende la titular de Defensa y lo dicho por el responsable de Interior. No hubo ningún tipo de informe, “ni escritos ni verbales”, sentencian entre los colaboradores del presidente del Gobierno.

Mientras que desde el departamento de Defensa mantienen lo dicho por la ministra en sede parlamentaria, sin acceder a aclaraciones o matizaciones al menos por el momento, el Gobierno incrementa el aislamiento de Robles. Además de Moncloa e Interior, el encargado del mando único y ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, replicó este miércoles su versión para sostener que no hubo ninguna advertencia previa de los agentes de inteligencia desplegados en Ceuta.

Aislada por Moncloa

“En ningún caso hubo una comunicación de que íbamos a tener una llegada de miles de personas”, zanjó Torres durante una entrevista en la ‘Cadena Ser’ replicando el relato de los hechos realizado por Interior. Las diferentes versiones, con Defensa deslizando responsabilidades en Interior al recordar que este departamento tiene las competencias de fronteras, venían de días atrás. Sin embargo, estallaron el martes a mediodía al forzarse que coincidiesen en el tiempo las explicaciones públicas de Robles y Marlaska.

Las explicaciones de Robles estaban previstas desde el pasado 7 agosto, cuando se fijó su comparecencia extraordinaria para dar cuenta de la crisis en Ceuta en el Congreso. Las segundas se decidieron el mismo martes, al decidir Moncloa incluir a Marlaska entre los comparecientes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, junto a la portavoz, Elma Saiz, y el ministro Torres por haber sido designado para encabezar el mando único.

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En lo que va de legislatura, el Gobierno ha escorado comunicativamente a Robles como demuestra el hecho de que sea la única ministra que no ha comparecido en ninguna de las ruedas de prensa semanales en Moncloa tras el Consejo de Ministros. Todo ello, a pesar de que forma parte del tridente de ministros que acompañan a Sánchez desde su primer Gobierno en junio 2018, junto al titular de Agricultura, Luis Planas, y el de Interior.