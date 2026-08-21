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Crisis migratoria
Última hora de Ceuta y Melilla, en directo | Paralizan la limpieza de El Trampolín tras regresar decenas de migrantes a la playa
El Gobierno tilda de "ilegalidad manifiesta" la deportación de los menores de Ceuta que plantea Feijóo
La ciudad de Ceuta afronta las secuelas de la entrada masiva de miles de personas procedentes de Marruecos, en una nueva crisis migratoria que ha llevado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a plantearse una reforma de la ley de extranjería para facilitar las repatriaciones en la frontera.
Sigue aquí en directo la última hora de la crisis migratoria.
La Fiscal de Sala de Menores rechaza la propuesta del PP de retornar a los menores de Ceuta
La Fiscal de Sala de Menores, Teresa Gisbert, ha asegurado que la propuesta del Partido Popular y su líder, Alberto Núñez Feijóo, de devolver a los menores migrantes llegados a Ceuta "no tiene sentido" y ha destacado la obligación legal de "valorar" previamente y "a título personal" el "interés superior del menor".
En este sentido, ha negado la posibilidad de retornar "directamente" y de forma "instantánea, directa y exclusiva" a los niños no acompañados que arribaron a la ciudad autónoma el pasado 30 de julio sin antes "conocer sus circunstancias", según ha explicado en una entrevista en 'Hora 25' de la Cadena Ser recogida por Europa Press.
Ingesa desmiente presuntas amenazas o coacciones a profesionales sanitarios por contar la situación en Ceuta
El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) ha desmentido "categóricamente" que haya ejercido cualquier amenaza o coacción a profesionales sanitarios por describir la situación asistencial en Ceuta a raíz de la crisis migratoria que atraviesa la ciudad autónoma desde el pasado 30 de julio. "Ante las informaciones publicadas en las últimas horas sobre supuestas amenazas a profesionales sanitarios, Ingesa desmiente categóricamente que desde la Dirección del Área Sanitaria se haya amenazado, coaccionado o intimidado a ningún trabajador por expresar su opinión sobre la situación asistencial", ha trasladado este jueves el Instituto en un comunicado, recogido por Europa Press.
Cruz Roja vuelve a repartir comida en la playa del Trampolín
Cruz Roja ha reanudado este miércoles por la tarde el reparto de alimentos en la playa del Trampolín, apenas unas horas después de que se completara el traslado de los más de 1.200 migrantes que pernoctaban en este asentamiento hacia dos nuevos recursos de acogida habilitados en la ciudad. El Gobierno aseguró esta mañana que el objetivo era desalojar la zona costera y dar techo a quienes allí vivían. Sin embargo, la vuelta de la ONG ha provocado que miles de personas, unas 4.000 según fuentes policiales, se dirijan hacia allí. Unas aseguran haber ido solo para recoger la comida, otras han manifestado a esta agencia su intención de quedarse a dormir.
Mas de 150 militares de Canarias se desplazan a Ceuta para reforzar las capacidades del Ejército de Tierra
El Ministerio de Defensa ha aprobado que más de un centenar de militares procedentes de Canarias se desplacen a Ceuta para reforzar las capacidades del Ejército de Tierra, como consecuencia de la crisis migratoria que atraviesa la ciudad autónoma desde el pasado 30 de julio. "Más de 150 militares del Mando de Canarias se suman a las capacidades del Ejército de Tierra ya desplegadas en Ceuta", ha señalado este jueves el Estado Mayor de la Defensa (EMAD) a través de un mensaje en la red social 'X', recogido por Europa Press. De esta forma, el Gobierno --por medio del departamento que dirige la ministra Margarita Robles-- ha dado luz verde al traslado de nuevas unidades del Ejército de Tierra a Ceuta, concretamente del Mando de Canarias, con el objetivo de sumarse a los servicios del contingente desplegado actualmente en la ciudad autónoma.
Dos diputados del PSOE ceutí insisten en sus críticas al Gobierno nacional por no "dar la cara"
Los diputados del PSOE en la Asamblea de Ceuta Sebastián Guerrero y Melchor León han elevado este jueves sus críticas al Gobierno central por la gestión de la crisis migratoria que atraviesa la ciudad desde el pasado 30 de julio y han reclamado al Ejecutivo que "dé la cara" y active todas las medidas necesarias para hacer frente a la situación. "Estamos cansados de que algunos estén cuidando sus relatos y de un Gobierno, que es de mi propio partido, que no ha dado la cara", ha afirmado León durante una rueda de prensa en la que ambos parlamentarios han escenificado su distanciamiento de la línea oficial del PSOE y han defendido que su prioridad debe ser la "defensa de Ceuta".
IU acusa a Moreno de hacer el "caldo gordo" a Marruecos y exige que sea "leal con su país"
El coordinador de IU en Andalucía y diputado de Sumar en el Congreso, Toni Valero, ha acusado este jueves al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de "hacerle el 'caldo gordo' al régimen marroquí" con tal de "atacar" al Gobierno de España, y le ha pedido que sea "leal" con su país y con los derechos de la infancia. En un audio remitido a los medios de comunicación, Valero ha reaccionado de esta forma tras la visita del presidente andaluz a Ceuta, de la que ha dicho que "no va para ofrecer ayuda a la ciudad y a los ceutíes, sino para volver a cargar y confrontar contra el Gobierno de coalición". "No va a arrimar el hombro ofreciendo lo que más se necesita en estos momentos, que es apoyo para atender la emergencia humanitaria, sino que ha ido a repetir el argumentario del PP de Madrid: usar la crisis humanitaria como cortina de humo", ha espetado.
Abascal dice que Ceuta muestra lo que el futuro depara a España: "Inseguridad, violaciones, pillaje y enfermedades"
El líder de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado este jueves que la crisis de Ceuta muestra lo que "el futuro depara" a España, enumerando "inseguridad, violaciones, pillajes, enfermedades importadas, sanidad pública devastada y okupaciones masivas", al tiempo que ha hecho un llamamiento a evitarlo. En un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, Abascal ha ubicado a Ceuta como, "quizá, ahora, la España más adelantada". "Su presente será el mañana de muchas ciudades de nuestra patria: inseguridad, violaciones, pillajes, enfermedades importadas, sanidad pública devastada, okupaciones masivas", ha pronosticado, en alusión a consecuencias derivadas de la entrada masiva de inmigrantes procedentes de Marruecos.
Los epidemiólogos piden entornos seguros para proteger de la violencia sexual a mujeres y niñas migrantes en Ceuta
Gastroenteritis agudas —más de 200 casos—, sarna —al menos 20 casos—, impétigo —21 casos—, tuberculosis —cuatro casos— y otras infecciones son algunas de las enfermedades que están apareciendo entre los inmigrantes de Ceuta. Las malas condiciones en las que se encuentran favorecen la transmisión de muchas de estas enfermedades. El principal factor de riesgo no es la condición de migrante,sino que miles de personas permanezcan hacinadas, sin alojamiento estable, con dificultades de acceso a agua, higiene y seguimiento sanitario. Para muchos médicos es el "caldo de cultivo idóneo" para que se generen brotes que causen problemas.
Los fiscales progresistas piden más medios en Ceuta: "No necesitamos héroes"
La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha pedido más medios en Ceuta, entre ellos un intérprete permanente, triplicar el servicio de guardia y facilitar el desplazamiento voluntario de fiscales del resto de España, porque, recalca, "no necesitamos héroes", sino que el Estado "sostenga a quienes están en primera línea". Hace estas peticiones "ante una situación que desborda la capacidad ordinaria de una Fiscalía con solo ocho fiscales efectivos", tal como señala en un comunicado remitido este jueves. Según la UPF, son necesarios refuerzos ante una situación extraordinaria que "está sometiendo a una enorme presión a sus profesionales y que exige compatibilizar las necesidades de seguridad pública con la plena protección de los derechos fundamentales".
Migrantes magrebíes vuelven a la playa del Trampolín de Ceuta y piden "una vida mejor"
Unos 500 jóvenes magrebíes han vuelto a la playa del Trampolín de Ceuta este jueves horas después de que más de 1.200 personas de distintas nacionalidades de las que entraron de forma masiva en la ciudad autónoma fueran trasladadas desde este arenal a los nuevos recursos temporales de acogida. Chakir es un joven de Marruecos que ha explicado a EFE que buscan una "vida mejor", pero no por razones relacionadas con cuestiones políticas o con guerras, sino con la economía, con el deseo de conseguir un "trabajo mejor". Su situación es distinta, ha mantenido, a la de otros migrantes originarios principalmente de territorios como Palestina, Yemen, Senegal o Ghana, a los que, ha proseguido, la Policía Nacional ha ubicado en los nuevos recursos.
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