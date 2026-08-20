Última hora de Ceuta y Melilla, en directo | El Gobierno habilita espacios para 1.800 migrantes que duermen en la playa del Trampolín

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Varios inmigrantes hacen cola para que les den comida en una playa en Ceuta.

Varios inmigrantes hacen cola para que les den comida en una playa en Ceuta. / EP

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Rubén Gargoi

Sarai Vázquez

La ciudad de Ceuta afronta las secuelas de la entrada masiva de miles de personas procedentes de Marruecos, en una nueva crisis migratoria que ha llevado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a plantearse una reforma de la ley de extranjería para facilitar las repatriaciones en la frontera.

Sigue aquí en directo la última hora de la crisis migratoria.

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