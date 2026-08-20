En el municipio de Camariñas
Fallece una mujer en una playa de A Coruña tras haber tenido problemas para salir del agua
Los particulares que estaban en el arenal rescataron a la afectada y le practicaron los primeros auxilios
EFE
Una mujer ha perdido la vida en la playa de Lago, en el municipio coruñés de Camariñas, en A Coruña.
Según la información del 112 Galicia, el suceso se produjo sobre las 17.30 horas de este jueves y fue un particular el que dio la voz de alarma e indicó que una mujer tenía problemas para salir del agua. Además, detalló que los particulares que estaban en el arenal rescataron a la mujer y le practicaron los primeros auxilios.
Hasta el punto se movilizó el helicóptero medicalizado con base en Santiago, pero los profesionales sanitarios nada pudieron hacer por salvar la vida de la mujer.
La central de emergencias movilizó a los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a la Guardia Civil, a Salvamento Marítimo, a Gardacostas de Galicia y a Protección Civil de Camariñas.
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