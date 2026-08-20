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En el municipio de Camariñas

Fallece una mujer en una playa de A Coruña tras haber tenido problemas para salir del agua

Los particulares que estaban en el arenal rescataron a la afectada y le practicaron los primeros auxilios

Una agente de la Policía Nacional en una playa de Galicia

Una agente de la Policía Nacional en una playa de Galicia / POLICÍA NACIONAL / Europa Press

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EFE

Santiago de Compostela

Una mujer ha perdido la vida en la playa de Lago, en el municipio coruñés de Camariñas, en A Coruña.

Según la información del 112 Galicia, el suceso se produjo sobre las 17.30 horas de este jueves y fue un particular el que dio la voz de alarma e indicó que una mujer tenía problemas para salir del agua. Además, detalló que los particulares que estaban en el arenal rescataron a la mujer y le practicaron los primeros auxilios.

Hasta el punto se movilizó el helicóptero medicalizado con base en Santiago, pero los profesionales sanitarios nada pudieron hacer por salvar la vida de la mujer.

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La central de emergencias movilizó a los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a la Guardia Civil, a Salvamento Marítimo, a Gardacostas de Galicia y a Protección Civil de Camariñas.

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