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Crisis migratoria

El Gobierno quiere trasladar a la península a 500 niñas migrantes de Ceuta para que sean atendidas por ONG de atención a la infancia

La tutela no sería transferida a las CCAA, sino a organizaciones especializadas en atender a la infancia

El Ministerio de Juventud e Infancia trabaja desde la semana pasada para aprobar este plan integral "de manera urgente"

Niños y niñas de corta edad en un campamento para migrantes en Ceuta.

Niños y niñas de corta edad en un campamento para migrantes en Ceuta. / Laura Rincón / EFE

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Luis Ángel Sanz

Madrid

El Gobierno está trabajando desde la semana pasada en un "plan integral" para trasladar de manera "urgente" a 500 niñas de las más vulnerables de entre las migrantes que están en Ceuta a la península. El plan no incluye traspasar la tutela de las menores a las comunidades autónomas, sino a organizaciones no gubernamentales (ONG) especializadas en atender a la infancia.

Esta intención la ha adelantado este miércoles la Cadena Ser y lo ha confirmado el Ministerio de Juventud e Infancia. El secretario de Estado y 'número dos' de la ministra, Sira Rego, lleva desde el domingo en Ceuta trabajando para desarrollar este plan cuanto antes.

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Fuente: El Periódico

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