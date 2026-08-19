Crisis migratoria
El Gobierno quiere trasladar a la península a 500 niñas migrantes de Ceuta para que sean atendidas por ONG de atención a la infancia
La tutela no sería transferida a las CCAA, sino a organizaciones especializadas en atender a la infancia
El Ministerio de Juventud e Infancia trabaja desde la semana pasada para aprobar este plan integral "de manera urgente"
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Madrid
El Gobierno está trabajando desde la semana pasada en un "plan integral" para trasladar de manera "urgente" a 500 niñas de las más vulnerables de entre las migrantes que están en Ceuta a la península. El plan no incluye traspasar la tutela de las menores a las comunidades autónomas, sino a organizaciones no gubernamentales (ONG) especializadas en atender a la infancia.
Esta intención la ha adelantado este miércoles la Cadena Ser y lo ha confirmado el Ministerio de Juventud e Infancia. El secretario de Estado y 'número dos' de la ministra, Sira Rego, lleva desde el domingo en Ceuta trabajando para desarrollar este plan cuanto antes.
(Habrá ampliación)
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: El Periódico
- Un trabajador de Portinatx: 'Estamos esperando la llegada de la familia real saudí, que ha alquilado dos villas por 30.000 euros la noche
- Muere un motorista de 35 años en un accidente con tres vehículos implicados en la carretera de Sant Josep
- Dos niños de tres años llegan a Formentera después de tres días en altamar
- La clase media abandona Portinatx: 'Si siguen subiendo los precios en Ibiza, no va a venir nadie
- Muy grave y en coma inducido el hombre agredido en una pelea en el puerto de Formentera
- Accidente en Ibiza: un motorista ingresa en la UCI tras chocar con una furgoneta en la carretera de Santa Eulària
- Una mujer herida tras desmayarse en plena calle espera media hora a una ambulancia en Ibiza
- El PP de Ibiza tilda de “delirante” que el PSOE quiera mantener ahora el Mercat Nou tras “ocho años de abandono”