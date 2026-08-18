El Gobierno pide a la UE fondos para financiar la acogida temporal de los migrantes de Ceuta

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha adelantado que el Gobierno ha pedido Fondos de Asilo, Migración e Integración (FAMI) a la Unión Europea (UE) para financiar la acogida y la asistencia temporal de los miles de migrantes que continúan en Ceuta. En una entrevista en la Cadena Ser, Saiz no ha aclarado qué cantidad se ha solicitado el Ejecutivo, pero se ha mostrado "optimista" de cara a que la respuesta de la UE sea positiva.

Saiz ha recordado que en los primeros días de esta crisis hubo "una serie de declaraciones incomprensibles" por parte de algunos países europeos -en referencia a Italia o a Dinamarca, a los que ha preferido no citar- pero ha destacado que "en los últimos días esta actitud ha ido cambiado". En los últimos días, según ha informado, representantes de la Comisión Europea han visitado la ciudad para conocer lo que está pasando y la situación de los migrantes in situ.

La ministra no ha hecho un nuevo cálculo de los extranjeros que continúan en la ciudad, pero sí ha querido destacar que las 1.500 plazas que está habilitando el Gobierno son para "estancias temporales" hasta que se resuelvan las solicitudes de asilo o se acometa el reparto de menores hacia otras comunidades autónomas de España, lo que nunca será antes del mes de septiembre.

Más de un centenar de inmigrantes que acampan en la playa del Trampolín de Ceuta han iniciado una huelga de hambre. / Laura Rincón / EFE

Esas 1.500 plazas constituyen unas instalaciones "iniciales", que podrán ampliarse en las próximas semanas, según ha dicho, ya que cada día la Cruz Roja reparte unos 4.000 kits de comida, una cifra que puede aproximarse más a la cantidad de migrantes irregulares que hay ahora mismo en la ciudad autónoma, más de 2.000 de ellos menores.

La también portavoz del Gobierno y responsable de Migraciones llegó a la ciudad autónoma este lunes, 19 días después de que estallase la crisis. Este martes, se ha quedado en Ceuta con una importante agenda de trabajo. A lo largo del día de hoy se va a reunir con responsables de Cruz Roja, con los directivos de la Asociación Comisión Católica Española de Migraciones (Accem) y con el Consorcio de Entidades para la Acción Integral con Migrantes (Cepaim).

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Elma Saiz ha querido salir al paso de las críticas del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, o del Partido Popular, que denuncian el "abandono" de la ciudad por parte del Gobierno. La ministra ha reivindicado que "el Gobierno no ha venido a Ceuta, el Gobierno está en Ceuta". De hecho, ha resaltado que "no hay un gobierno que haya apoyado tanto a Ceuta como el actual".