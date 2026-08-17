Mónica García reprocha al presidente de Ceuta no haber habilitado espacios seguros como se hizo en 2021

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha explicado que uno de los problemas que está teniendo el Gobierno a la hora de gestionar la crisis migratoria del pasado 30 de julio en Ceuta es la falta de espacios públicos en los que albergar a los migrantes que aún hoy permanecen en la ciudad autónoma. En una entrevista en TVE, la también candidata de Más Madrid, ha responsabilizado directamente al Ejecutivo de Ceuta, dirigido por el popular Juan Jesús Vivas, por no haber habilitado espacios seguros, como hizo en la crisis de 2021, y poder tener así una situación de salud pública controlada. Pese a la crítica, ha dejado claro que la situación está muy lejos de "un colapso sanitario".

"A mí me duele que no haya espacios habilitados y que el Gobierno de Ceuta no estuviera lo suficientemente ágil" en la gestión de la emergencia humanitaria, ha aseverado García, que ha urgido al presidente ceutí a facilitar esos espacios seguros y salubres en los que poder localizar a todos los migrantes que siguen en la ciudad y poder tratarles de la manera adecuada. "Nos estamos jugando, en el caso de mis competencias, una prevención de la salud pública y de la transmisión de enfermedades", ha afirmado

Además, ha explicado que Defensa va a poner a disposición de Ceuta espacios públicos y ha instado a la ciudad autónoma, con la competencia en salud pública, a facilitar que los migrantes permanezcan en condiciones adecuadas de higiene, alimentación, agua y aislamiento si fuera preciso. No obstante, sí ha admitido que desde hace días el Ejecutivo de la ciudad empieza a ser "consciente" que los migrantes van a permanecer en Ceuta y que deben empezar a colaborar para poder darles un trato adecuado.

"Reclamamos que se haga básicamente lo que se hizo también en 2021, que es albergar a toda esta gente para poder tener un control y poder tener una situación de salud pública controlada y para nosotros poder hacer esas investigaciones epidemiológicas que nos lleven a, si detectamos algún brote, poder contenerlo, poder tratarlo, poder dar antibióticos y poder hacer un seguimiento de los pacientes", ha insistido.

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La ministra también ha aprovechado para negar que el Ejecutivo central se haya desentendido de la crisis y ha recordado que ella misma estuvo ayer en la ciudad autónoma y que fue la séptima ministra que se desplaza a Ceuta, incluido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "El Gobierno está ahí desde el minuto uno, no ha habido abandono y sí intento de solucionar una situación muy compleja" buscando "soluciones compartidas", ha dicho.

Fuente: El Periódico